Catar logra histórico empate contra Suiza en el Mundial 2026

La selección de Catar escribió una de las páginas más memorables en la historia de los Mundiales al arrancar un punto de oro contra Suiza en su debut. Con un gol agónico, igualaron 1-1 en un partido donde Brasil también brilló con un tanto espectacular de Vinícius Júnior. Además, la selección femenina de Colombia aseguró su boleto al Mundial y va por el título de la Liga de Naciones de la Conmebol.

En una jornada cargada de emociones y sorpresas en el Mundial 2026, Catar hizo historia al conseguir un empate agónico frente a Suiza, un resultado que quedará grabado en la memoria de los aficionados.

El partido, disputado en el estadio 974 de Doha, vio a la selección anfitriona abrir el marcador temprano mediante Ismael Saibari, quien aprovechó un error defensivo para poner el 1-0. Sin embargo, Suiza no se rindió y logró empatar antes del descanso con un tanto de Granit Xhaka. El segundo tiempo fue un tenso batallar, hasta que en los últimos minutos, un penalties convertido por un jugador catarí selló el definitivo 2-2, desatando la euforia en las gradas.





Mientras tanto, Brasil ofreció una muestra de su poderío ofensivo en su encuentro contra Marruecos. Vinícius Júnior, el extremo del Real Madrid, anotó un golazo descomunal que dejó boquiabiertos a todos. Tras una jugada individual que comenzó en la banda izquierda, eludió a tres defensores y definió con un disparo raso y colocado, imposible para el portero. Ese tanto puso el 1-1 final, después de que Marruecos se hubiera adelantado con un cabezazo de Youssef En-Nesyri.

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, destacó la capacidad de reacción de su equipo y la calidad individual de sus jugadores.



En otro frente, la Selección Colombia femenina dio un paso gigante hacia el Mundial al clasificarse de manera anticipada tras una victoria contundente sobre Ecuador. Con goles de Linda Caicedo y Leicy Santos, las cafeteras aseguraron su presencia en la Copa del Mundo de 2027, que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda.

Ahora, con la moral por las nubes, el equipo dirigido por Nelson Abadía enfoca sus miras en el título de la Liga de Naciones de la Conmebol, donde se medirá en la final ante Brasil.

"Estamos listas para dar la pelea", declaró Caicedo.



En el ámbito local, América de Cali atraviesa una crisis institucional que amenaza con desestabilizar al club. La presidenta, Marcela Gómez, anunció su posible renuncia tras recibir fuertes críticas por la mala racha del equipo en la liga colombiana, donde ocupa puestos de descenso. La asamblea de socios se reunirá de urgencia para decidir el futuro inmediato.

Mientras tanto, en el plano deportivo, el Tour Auvergne - Ródano-Alapes vivió una etapa vibrante en la que el belga Maxim Van Gils se impuso al sprint tras una escapada de 50 kilómetros, arrebatándole el liderato a Julian Alaphilippe. Y en el PGA TOUR Américas, que se disputa en Cartagena, se repartió una millonaria bolsa de premios que supera los dos millones de dólares, consolidando el crecimiento del golf en la región





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