Catatumbo: La Guerra Aérea No Cesa, Ataque con Drones Causa Terror en Cuatro Esquinas

La escalada de la violencia en el Catatumbo continúa, con ataques con drones que causan pánico y desplazamiento. La comunidad de Cuatro Esquinas sufre las consecuencias de los combates entre grupos armados ilegales, mientras las autoridades demandan el cese de hostilidades y respeto por la población civil.

La guerra que azota la subregión del Catatumbo , en Norte de Santander, protagonizada por grupos armados ilegales, continúa sin dar tregua. El pasado 6 de abril de 2026, los combates entre las disidencias del Frente 33 de Calarcá y el Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) alcanzaron niveles críticos en las inmediaciones del corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra. En este contexto de violencia extrema, la vereda Cuatro Esquinas se convirtió en el blanco de un ataque aterrador.

Artefactos explosivos, presumiblemente lanzados desde drones, impactaron cerca de una vivienda, desatando un incendio y obligando a varios residentes a huir en busca de refugio en el casco urbano. Este ataque brutal dejó como saldo dos civiles gravemente heridos, exponiendo una vez más la escalada de un conflicto que ha superado las tácticas de guerra convencionales y ha adoptado métodos cada vez más despiadados y peligrosos.\La Personería Municipal de El Tarra emitió un comunicado oficial detallando los hechos, que ocurrieron en una zona ubicada a una hora del casco urbano, un área con una larga historia de presencia de grupos armados ilegales. Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía activó los protocolos institucionales pertinentes y se coordinó con entidades departamentales y nacionales para atender la emergencia. Este incidente se suma a una preocupante tendencia: el uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos ilegales en Colombia. Este fenómeno, aunque no es nuevo, ha experimentado un crecimiento exponencial. Desde el primer ataque documentado con esta modalidad, en Argelia, Cauca, el 26 de abril de 2024, se han registrado 422 ataques con aeronaves no tripuladas en diferentes zonas del país. La frecuencia de estos ataques es alarmante, con un promedio de uno cada día y cuatro horas. El costo humano de esta nueva forma de guerra es devastador, con más de 328 personas afectadas, entre muertos y heridos, incluyendo civiles, policías y militares. Esta táctica, que ganó popularidad a raíz del conflicto en Ucrania, ha demostrado ser un arma de bajo costo y alta letalidad para grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, pero a costa de la seguridad de la población civil.\El Catatumbo, y veredas como Versalles, Filo Gringo y Pacelli, se han convertido en epicentros de esta guerra aérea. La situación en la región es desesperada. Solo en el año anterior, la violencia obligó a cerca de 50.000 personas a abandonar sus hogares, una cifra que refleja el impacto devastador del conflicto en comunidades que han sufrido durante décadas la presencia de actores armados. La respuesta institucional al ataque en Cuatro Esquinas no se hizo esperar. El personero municipal, Jerson Andrey Figueroa Robles, condenó enérgicamente los hechos, señalando una grave violación de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de los habitantes. La Personería calificó de inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores sigan siendo blanco de estos ataques, e instó a los grupos armados a cesar sus operaciones en zonas habitadas y a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también reaccionó en las redes sociales, denunciando la continuidad de los combates en Filo Gringo, calificando estos hechos como crímenes y exigiendo el derecho de la población del Catatumbo a vivir en paz. La Alcaldía de El Tarra, por su parte, rechazó públicamente los ataques, reafirmando la protección de la vida de los civiles como prioridad y pidiendo a los habitantes mantener la calma y reportar cualquier situación de riesgo. La pregunta crucial que flota sobre el Catatumbo es cuánto más tendrá que soportar una región que ha pagado un precio incalculable por una guerra que nunca eligió





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