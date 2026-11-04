Catherine Juvinao denuncia vacíos legales y riesgo de corrupción en el Fondo Milagro tras el terremoto

La congresista Catherine Juvinao de la Alianza Verde ha revelado múltiples irregularidades en los mecanismos de contratación del Fondo Milagro, señalando que las normas debilitan los controles públicos, facilitan la contratación directa sin competencia adecuada y permiten modificaciones contractuales sin límites claros, lo que podría convertir al fondo en un instrumento de tratos privilegiados en lugar de una herramienta transparente de reconstrucción post terremoto.

La congresista Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde en la Cámara de Representantes de Colombia, ha emitido una serie de advertencias críticas sobre la estructura legal y operativa del Fondo Milagro, el mecanismo financiero creado por el gobierno de Abelardo de la Espriella para financiar la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto en el país.

A través de un exhaustivo análisis documental de los manuales de contratación y operación de la entidad, la legisladora ha identificado una serie de vacíos normativos y posibles irregularidades que, a su juicio, debilitan significativamente los controles sobre la gestión de los recursos públicos. Según Juvinao, estas fallas estructurales no solo abren la puerta a prácticas de contratación con escasa competencia, sino que también facilitan la realización de modificaciones contractuales sin límites claros y crean dificultades severas para que la ciudadanía pueda realizar un seguimiento transparente al destino de los fondos asignados para la reconstrucción nacional.

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Catherine Juvinao advierte sobre riesgo de favoritismos en el Fondo Milagro

En su intervención pública, la representante enfatizó que se están generando las condiciones necesarias para que el Fondo Milagro opere efectivamente como un contratadero, una expresión coloquial en el ámbito político colombiano que denota la existencia de tratos directos o favoritismos en la adjudicación de obras y servicios públicos. Uno de los primeros puntos cuestionados por Juvinao tiene que ver con la legitimidad de la conformación del Consejo Directivo del Fondo, el organismo encargado de autorizar los contratos de mayor cuantía.

Aunque el Ministerio de Hacienda afirmó que los integrantes de este consejo fueron designados mediante el Decreto 1507 el pasado 8 de octubre, la congresista señaló que, tras revisar diariamente la página de decretos de la Presidencia y el Diario Oficial desde el 1 de octubre, no pudo encontrar tal documento publicado. Esta discrepancia temporal ha generado dudas sobre la legalidad y la transparencia en la designación de las personas que tienen a su cargo la supervisión de las inversiones más importantes del programa de reconstrucción.

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Las alertas más graves de la congresista se centran en las reglas específicas de contratación establecidas en los manuales internos. El artículo 74 del manual suspende durante veinte días hábiles, contados desde el 28 de octubre, la obligación de verificar que los procesos de contratación estén publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, conocido como Secop, antes de ejecutar las instrucciones correspondientes.

Irregularidades en la contratación del Fondo Milagro bajo análisis

Esta disposición contradice directamente las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia, el cual ordena a Fiducoldex abstenerse de ejecutar instrucciones cuando los procesos no están debidamente publicados. Adicionalmente, el análisis reveló que durante este periodo de suspensión podría permitirirse la contratación sin contar con las matrices de riesgo exigidas.

Por otro lado, el artículo 48 permitiría iniciar la ejecución de contratos y entregar recursos sin que previamente se haya publicado la información correspondiente, lo cual obstaculiza gravemente el control ciudadano. Además, se cuestionó que las modificaciones contractuales no respetan el límite del cincuenta por ciento previsto en la Ley 80 de contratación pública ordinaria, lo que podría permitir que contratos iniciales modestos crezcan exponencialmente sin una supervisión adecuada, presentando un riesgo significativo de desvío o mal uso de los recursos públicos destinados a la reconstrucción post desastre.