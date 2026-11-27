La congresista Catherine Juvinao pidió disculpas públicas tras usar un equino como insulto contra Alfredo Mondragón. Este episodio generó condena en redes y su suspensión temporal en la Cámara de Representantes por faltas de respeto.

La congresista Catherine Juvinao ofreció una disculpa pública formal a las organizaciones defensoras de los animales y, de manera específica, a los equinos, después de utilizar la palabra burro como un insulto peyorativo dirigido contra su colega legislador Alfredo Mondragón. Este incidente ocurrió durante la sesión plenaria del miércoles 25 de noviembre en la Cámara de Representantes, marcando un punto de tensión significativo en las discusiones sobre la adición presupuestal para 2026.

El enfrentamiento verbal y la suspensión

El conflicto se desencadenó inicialmente cuando Mondragón cuestionó con furia a los parlamentarios por obstaculizar los fondos estatales y por defender a las administradoras privadas de pensiones. Juvinao replicó acusando al legislador vallecaucano de ignorar el propio articulado que su administración Petro había promovido en el pasado. En medio de la tensión creciente en el recinto, la representante petrista expresó directamente: Yo no sé si es que usted es burro o se las da o le gusta quedar como un burro. Pero estudie, vago. Dele pena, vaya a estudiar.

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La agria altercación provocó un desorden generalizado en la plenaria, lo que llevó al presidente de la corporación, Nicolás Barguil, a aplicar el artículo 73 de la Ley Quinta sobre faltas de respeto y ultrajes verbales. En respuesta a los reclamos de otros legisladores sobre el comportamiento del representante petrista, y como medida disciplinaria, Mondragón fue suspendido por el resto de la sesión. Esta suspensión le impidió participar en la votación final de la adición presupuestal, un detalle clave que afectó la dinámica de la aprobación de los recursos vinculados a la reforma pensional y la renta para los adultos mayores.

Reacción de colectivos animalistas

Tras el choque en el Capitolio, Juvinao enfrentó una fuerte ola de reclamos en redes sociales por parte de colectivos y activistas animalistas. Estos grupos rechazaron tajantemente el uso despectivo de la especie para descalificar a un opositor político. En respuesta a la presión pública, la congresista ofreció declaraciones en medios radiales y difundió videos reconociendo que perdió la compostura. Yo le pido perdón a las organizaciones animalistas... Yo le pido perdón a los burritos, recalcó, añadiendo que los considera animales nobles, inteligentes y trabajadores.

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A pesar de las excusas dirigidas a los animales, Juvinao reafirmó sus cuestionamientos hacia el representante de la bancada opositora. Sosteniendo que es posible hablar de las deficiencias cognitivas y limitaciones intelectuales de Mondragón sin ofender a los animales, advirtió que no dejará pasar agresiones en el Legislativo. De aquí en adelante al que me ofenda se va a llevar su respuesta, sentenció, manteniendo una postura firme ante lo que ella percibe como provocaciones externas al recinto legislativo.

La postura de Mondragón y la Alianza Verde

Por su parte, Alfredo Mondragón reaccionó a través de sus redes sociales tildando a Juvinao de mentirosa y falsa víctima. Él aseguró firmemente que fue ella quien lo insultó primero, rechazando la narrativa de victimización que surgiera tras su expulsión temporal. Esta réplica directa evidenció la polarización existente entre la bancada del Pacto Histórico y la Alianza Verde, dos fuerzas políticas con posturas opuestas sobre las reformas estructurales del país.

Adicionalmente, la representante del partido Alianza Verde defendió su retiro anticipado del recinto argumentando que debía viajar a Cali para participar en una audiencia pública de la Comisión Tercera. Con esta justificación, desestimó las críticas sobre su ausentismo, ironizando que no posee el don de la omnipresencia para estar en dos ciudades al mismo tiempo. Esta situación pone de manifiesto los desafíos operativos y personales que enfrentan los legisladores en medio de debates tan intensos y polarizados, donde las líneas entre la crítica política y el respeto institucional suelen volverse difusas.