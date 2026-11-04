Cathy Juvinao defiende Ley de Sometimiento y critica Paz Total: Impacto real en la seguridad

La representante Cathy Juvinao apoya la Ley de Sometimiento y rechaza la Paz Total. Analizamos el impacto, los incentivos a criminales y la crítica a la gestión anterior en Colombia.

La representante a la Cámara, Cathy Juvinao, se posicionó públicamente a favor de la Ley de Sometimiento del Gobierno de La Espriella. Durante su participación en el programa radial La Luciérnaga, transmitido en el segmento Sin Anestesia, la legisladora aclaró su postura política y su estrategia parlamentaria para abordar el crimen organizado en Colombia. Su intervención marca un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad nacional y la justicia penal.

Postura política de Cathy Juvinao

Juvinao declaró estar de acuerdo con los principios de la Ley de Sometimiento. Sin embargo, enfatizó que ella no forma parte del Gobierno de La Espriella. La congresista precisó que su ideología política se encuentra en el centro izquierda. Esta aclaración busca diferenciar su mandato legislativo de la ejecución del programa gubernamental actual.

Also read Urgencia Legislativa: Colombia Aprueba Ponencia de Ley de Sometimiento en Pleno

La legisladora argumentó que es obligatorio apoyar esta normativa si se pretende ser un promotor genuino de la paz. Su razonamiento se basa en la necesidad de proporcionar a los grupos armados ilegales una vía legal para someterse a la justicia. Considera que esta es la única estructura viable para desmantelar las organizaciones criminales de raíz.

Incentivos y alcance de la normativa

El mecanismo central de la ley implica ofrecer beneficios a cambio de aportes fundamentales a la verdad y la justicia. Juvinao explicó que, si estos grupos narcoterroristas no tienen una alternativa para entregarse, la estrategia de seguridad fallará. Los incentivos están diseñados para obtener información crítica sobre la estructura del crimen organizado.

Advertisement

La representante subrayó que el objetivo no es perseguir únicamente a los guerrilleros rasos o paramilitares de bajo nivel. Es indispensable que la ley y la justicia lleguen hasta los grandes financiadores. Esto incluye identificar a los lavadores de activos y los testaferros que mantienen la infraestructura financiera del delito.

Según Juvinao, esta profundidad en la investigación solo es alcanzable mediante la concesión de incentivos legales. Sin estas herramientas, el sistema judicial no puede desarticular las redes de poder económico que sustentan la actividad ilegal. La ley busca, por tanto, un desmonte estructural y no solo operativo.

Crítica a la estrategia de Paz Total

La congresista dirigió críticas contundentes contra la administración anterior del expresidente Gustavo Petro. Señaló que Petro presentó este mismo proyecto dos veces durante su mandato. Juvinao cuestiona a los petristas que ahora afirman estar en contra del proyecto, considerando su hipocresía dado el respaldo previo.

Juvinao argumentó que en el momento de los intentos de Petro, los aliados no expresaron objeciones. Criticó la estrategia de presentar Paz Total como marco de negociaciones, pero retrasar la ley de sometimiento. Definió la ley de sometimiento como una herramienta para la sumisión a la ley, no para negociaciones políticas.

Calificó la implementación de Paz Total como un desastre total. Señaló que resultó en una impunidad generalizada que favoreció la expansión del crimen. Los datos presentados indican un aumento dramático en la capacidad operativa de los grupos armados. El crimen creció exponencialmente durante ese periodo de política de diálogo.

Advertisement

Estadísticas de expansión del conflicto

Los argumentos de Juvinao se sostienen en cifras alarmantes sobre el crecimiento de los grupos ilegales. Indicó que los integrantes de estos grupos pasaron de 15.000 a 28.000 miembros. Este incremento masivo evidencia la efectividad limitada de las políticas de desmovilización masiva sin mecanismos de justicia claros.

Además de la cifra de combatientes, la legisladora reportó un aumento significativo en la violencia específica. El secuestro se incrementó considerablemente, al igual que las masacres y los asesinatos de líderes sociales. Estos indicadores demuestran que la violencia se intensificó en lugar de disminuir bajo el esquema anterior.

El reclutamiento forzado creció en más de un 1000 por ciento por cuenta de la política de Paz Total. Este dato respalda la postura de que las negociaciones sin rendición de cuentas fortalecen a las estructuras criminales. La ausencia de presión judicial permitió la expansión territorial y operativa de los grupos.

Control político y próximo paso legislativo

Aunque reconoce que la nueva ley genera un marco diferente, Juvinao anunció que ejercerá control político. Confirmó que será ella quien llame al primer control político sobre la Ley de Sometimiento dentro de unos meses. Esta acción anticipada busca asegurar que la implementación cumpla con los estándares de eficacia.

La intervención de Cathy Juvinao, periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda, destaca su experiencia en periodismo digital. Su posición busca equilibrar la firmeza contra el crimen con los procesos legales necesarios. La expectativa es que su liderazgo impulse una reforma efectiva en la lucha contra la narcopolítica.