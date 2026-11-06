CDMB inaugura LASH: nuevo laboratorio científico para vigilar aguas y suelos en Santander

La Corporación CDMB abre el Laboratorio de Aguas, Suelos e Hidrobiológicos LASH en Santander. Una infraestructura moderna con tecnología avanzada para proteger los recursos hídricos y la salud pública de 13 municipios.

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) ha formalizado la entrada en operación de su nueva infraestructura científica, el Laboratorio de Aguas, Suelos e Hidrobiológicos (LASH). Esta inauguración marca el fin de una década de limitaciones técnicas y la recuperación de la capacidad autónoma para el monitoreo ambiental en la región.

Recuperación científica y tecnología avanzada

El director general de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, destacó que el complejo cuenta con equipos de alta precisión diseñados para analizar muestras y obtener resultados trazables. Esta tecnología es fundamental para evaluar las condiciones ambientales de los 13 municipios que conforman la jurisdicción de la entidad. La instalación representa un cambio radical en la gestión ambiental de Santander, permitiendo identificar fuentes de contaminación y proteger la salud pública.

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María Alejandra Rincón, líder técnica del laboratorio, subrayó la incorporación de un equipo OMNIS equipado con un brazo robótico para automatizar procesos. Esta innovadora tecnología opera exclusivamente con agua, eliminando el uso de reactivos químicos. Esta implementación contribuye significativamente a disminuir la generación de residuos peligrosos y reduce el impacto ambiental asociado a las actividades de laboratorio tradicionales.

La historia de esta infraestructura ha sido compleja. La entidad perdió su sede histórica y su acreditación científica en 2015, lo que generó dificultades para desarrollar labores de monitoreo con autonomía. Aunque la construcción comenzó años atrás, las obras quedaron suspendidas en 2016 y el edificio permaneció inconcluso durante varios años hasta que el proyecto tomó un nuevo impulso estratégico.

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Impacto directo en la ciudadanía y municipios

La presencia de estas herramientas científicas en territorio santandereano ofrece a la ciudadanía certeza sobre la calidad del agua que consume y el aire que respira. Los resultados generados por el LASH servirán como respaldo técnico para los planes de ordenamiento del recurso hídrico y los planes de manejo de vertimientos. Esto permite a las autoridades establecer condiciones ambientales objetivas antes de autorizar nuevas actividades industriales.

La información científica obtenida también orientará el crecimiento de los municipios y la gestión del riesgo ambiental. Cuando una industria solicita autorización para descargar aguas residuales en un río, los análisis del laboratorio determinan qué actividades son viables y cuáles representan una amenaza para los ecosistemas. Asimismo, estos datos respaldan la política de humedales y el ordenamiento de cuencas hidrográficas.

El arquitecto Luis Alberto Uribe diseñó los espacios bajo criterios estrictos de sostenibilidad y exigencia técnica. El edificio aprovecha la iluminación natural mediante domos y favorece la ventilación cruzada, reduciendo la dependencia de energía eléctrica. Además, su ubicación cerca de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Río Frío requirió materiales especiales de aislamiento para evitar interferencias externas que afecten la precisión de las muestras.

Integración en la red de vigilancia ambiental

El LASH no funciona de forma aislada, sino como parte de una estrategia integral de vigilancia. Allí se ubica un Centro de Monitoreo que articula las actividades del laboratorio con el Observatorio Sismológico, la Red Hidroclimatológica y el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire. Esta integración permite reunir información diversa sobre fenómenos que inciden en la calidad de vida de la población.

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Gina Juliana Rivera, técnico administrativo de la CDMB, explicó que el propósito es ofrecer una visión global del comportamiento ambiental del territorio. Actualmente, la entidad mantiene 19 estaciones hidroclimatológicas distribuidas en su jurisdicción. Estas estaciones registran variables esenciales como temperatura, humedad y precipitación, datos críticos para comprender el clima y anticipar situaciones de riesgo.

La recuperación de esta capacidad científica significa contar con herramientas robustas para vigilar los recursos naturales de los que depende el bienestar de los santandereanos. El laboratorio permite conocer las condiciones ambientales del territorio con un nivel de detalle y fiabilidad que antes no era posible, asegurando que las decisiones de protección sean fundamentadas en evidencia técnica sólida y actualizada.