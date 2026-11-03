Celebridades en Halloween 2026: Heidi Klum, Karol G y Aria Vega sorprenden con sus disfraces

Heidi Klum, Karol G y Aria Vega lideran las tendencias en Halloween 2026 con disfraces detallados que incluyen referencias musicales y cinematográficas.

La celebración del Halloween 2026 ha dejado una nueva colección de disfraces que han llamado poderosamente la atención en las redes sociales. Entre las celebridades que sorprendieron con sus caracterizaciones creativas y elaboradas se encontraron figuras destacadas como Heidi Klum, Karol G y la cantante colombiana Aria Vega. Este evento anual convierte a cada 31 de octubre en una oportunidad para que los artistas muestren propuestas únicas, utilizando maquillaje elaborado, vestuarios complejos y efectos especiales.

Heidi Klum y su mano gigante en Nueva York

Uno de los disfraces que más impacto generó fue el de la modelo alemana Heidi Klum, conocida por transformar su fiesta anual en uno de los eventos más esperados de Halloween en Nueva York. Para la edición de 2026, Klum decidió transformarse en una mano gigante mutilada. El disfraz recreaba fielmente su propia mano izquierda, con uñas largas pintadas de rojo, anillos y detalles anatómicos que incluían tendones y ligamentos expuestos. La modelo dejó ver únicamente sus ojos y boca, mientras que el resto de su cuerpo quedó cubierto por la estructura del traje. Incluso llegó acompañada de asistentes vestidos con trajes de protección química manchados de sangre, completando la puesta en escena.

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El esfuerzo detrás del disfraz más detallado

Según contó a la prensa, la idea surgió un año atrás, cuando Klum pensó en la posibilidad de introducir su cuerpo dentro de una representación gigante de su propia mano. La preparación física para el evento tomó entre cinco y seis horas, aunque la confección del disfraz requirió mucho más tiempo y dedicación. También reconoció que cargar el traje fue uno de los mayores desafíos debido a su considerable peso. Klum lleva 25 años organizando su tradicional fiesta y se ha caracterizado anteriormente como Medusa, un pavo real, un gusano gigante y personajes inspirados en el universo de la mitología y el cine.

Karol G rinde homenaje a Tim Burton

Otra de las artistas que se sumó a la celebración fue Karol G, quien eligió a Emily, la protagonista de la película animada El cadáver de la novia, del director Tim Burton. La cantante paisa compartió en sus redes sociales un video en el que mostró parte del proceso de transformación. Para conseguir el resultado final participaron maquilladores, vestuaristas y especialistas en efectos visuales, quienes trabajaron intensamente en los detalles del personaje. El personaje está caracterizado por su apariencia de novia fallecida, manteniendo la esencia gótica y artística de la obra de Burton.

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Aria Vega y referencias musicales en Bogotá

Por su parte, Aria Vega también encontró una forma de sumarse a Halloween con una referencia musical significativa. La cantante apareció disfrazada de Feid durante el concierto de Ryan Castro en Bogotá. Esta caracterización llamó la atención de los asistentes por representar al artista paisa con gran precisión. Entre otras apariciones notables de la celebración estuvo la de Laura Abla, quien recreó uno de los momentos más recordados de los premios MTV Video Music Awards: el beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera.

Creatividad y sorpresas en la noche de brujas

Así, entre transformaciones elaboradas, referencias cinematográficas y homenajes musicales, Halloween volvió a convertirse en una oportunidad para que las celebridades mostraran su creatividad. Estas producciones permiten a los fans y seguidores apreciar el trabajo incansable detrás de cada imagen. La dedicación visible en cada detalle refleja la importancia cultural que ha adquirido esta fecha para los artistas contemporáneos. La noche de brujas ha sido nuevamente un escenario para la innovación y el entretenimiento masivo.