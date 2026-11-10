Celsia rechaza atentado con explosivos contra su central Amaime en Palmira

Celsia rechazó el atentado con explosivos contra la central hidroeléctrica Amaime en Palmira, Valle del Cauca. Los daños son materiales y no hubo personas heridas ni fallecidas.

La empresa Celsia rechazó un atentado con explosivos contra su pequeña central hidroeléctrica Amaime, ubicada en el municipio de Palmira, en el departamento de Valle del Cauca. Según la información entregada por la compañía, el ataque dejó daños materiales en la infraestructura, aunque no causó personas heridas ni fallecidas.

De acuerdo con Celsia, dos hombres armados ingresaron a las instalaciones de la central y dejaron un artefacto explosivo que detonó dentro del complejo. La planta tiene una capacidad de generación de 19,9 megavatios (MW), una cifra que la ubica entre los activos de generación de la empresa en esa región.

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Detalles del atentado contra la central Amaime

El atentado fue perpetrado por dos hombres armados que, según Celsia, ingresaron a la central Amaime y dejaron un artefacto explosivo que detonó en las instalaciones. La compañía no ha precisado la identidad de los responsables, por lo que se trata de presuntos autores de los hechos.

Tras la detonación, Celsia activó de inmediato sus protocolos de seguridad y emergencia. La empresa informó que trabaja en coordinación con las entidades competentes para evaluar las afectaciones y adelantar las acciones necesarias para recuperar la operación de la planta lo antes posible.

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La compañía confirmó que el Ejército Nacional aseguró la zona, mientras que los organismos de bomberos atendieron la emergencia. Celsia indicó que, por ahora, la evaluación de los daños continúa en curso.

Posición de Celsia y del profesor Sergio Cabrales

Celsia manifestó en un pronunciamiento su rechazo a este hecho violento. La empresa advirtió sobre los riesgos que enfrentan sus trabajadores y las instalaciones esenciales para la prestación del servicio de energía.

En su comunicado, la compañía expresó que rechaza con vehemencia este y cualquier acto que ponga en riesgo la vida de sus colaboradores y de los colombianos, así como cualquier ataque contra una infraestructura esencial para el respaldo eléctrico del país.

Por su parte, el profesor Sergio Cabrales también se pronunció sobre el ataque. Confirmó que la explosión ocasionó daños materiales sin dejar víctimas, expresó su solidaridad con Celsia, sus colaboradores y sus familias, y rechazó los actos de violencia que ponen en peligro la vida de las personas y afectan la infraestructura energética colombiana.

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Impacto en el suministro eléctrico y próximos pasos

El atentado afecta una planta que, con su capacidad instalada de 19,9 MW, forma parte de la infraestructura destinada a respaldar el suministro eléctrico en el Valle del Cauca. Por esa razón, Celsia considera que el ataque representa una amenaza para la continuidad del servicio.

El objetivo inmediato de la empresa es establecer el alcance de las afectaciones y trabajar en la recuperación operacional de las instalaciones. La información disponible no incluye plazos concretos para la reanudación de la operación de la central Amaime.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos de seguridad que enfrenta la infraestructura energética del país. La protección de estas instalaciones resulta fundamental para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en Colombia.