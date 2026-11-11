Celsia reporta ingresos en aumento pese a caída de EBITDA por estatuto de desabastecimiento

Celsia registra ingresos crecientes en el tercer trimestre de 2026, pero su ganancia neta y EBITDA se ven afectados por el fenómeno El Niño y un nuevo estatuto regulatorio

Celsia, la empresa de energía perteneciente al Grupo Argos, presentó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026, donde la compañía evidenció ingresos en aumento pero una considerable caída en la rentabilidad operativa. El informe refleja el impacto de un fuerte fenómeno de El Niño y la entrada en vigor del Estatuto de Desabastecimiento transitorio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas ( CREG).

Ingresos suben mientras la rentabilidad cae

Entre julio y septiembre, Celsia obtuvo ingresos por 1,61 billones de pesos, representando un crecimiento del 24,8 por ciento frente al mismo periodo de 2025. A pesar de ese alza en los ingresos, la ganancia neta cayó 64,1 por ciento, alcanzando 28.850 millones de pesos. En el acumulado entre enero y septiembre, los ingresos crecieron un 4,4 por ciento, pasando a 4,24 billones de pesos, mientras la utilidad neta redujo su cifra en un 43,4 por ciento, situándose en 169.780 millones de pesos.

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El director general Ricardo Sierra explicó que las cifras se vieron condicionadas por la coyuntura climática y regulatoria. La mayor demanda de energía impulsada por El Niño elevó los ingresos, pero también incrementó los costes de operación. El nuevo estatuto de desabastecimiento alteró las condiciones de mercado, reduciendo artificialmente los precios de la bolsa de energía.

El impacto del estatuto y la generación térmica

La aplicación del estatuto en septiembre llevó el precio de la bolsa a 600 pesos por kWh, muy por debajo del precio de escasez de 1.433 pesos por kWh. Esto provocó que las plantas térmicas fueran llamadas a generar energía por razones de seguridad del sistema, pero con una remuneración que apenas abarcaba sus costes variables y no cubría otros gastos operativos.

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El efecto de esta situación se tradujo en una caída del 23 por ciento del EBITDA trimestral. A nivel anual, el margen EBITDA acumulado quedó en 24,7 por ciento, frente a 18,1 por ciento en el trimestre. Si se excluyeran gastos no recurrentes, la cifra proforma alcanzaría 26,3 por ciento.

Medidas de eficiencia y metas de Grupo Argos

Ante la presión de los costes, Celsia avanzó en iniciativas de eficiencia y simplificación. Los programas de reducción estructural de costos, agrupados bajo la iniciativa ReimaginarC, han generado ahorros por 153.000 millones de pesos desde 2025, con 85.000 millones en 2025 y 68.000 millones en lo corrido de 2026. El potencial total estimado de ahorro es de 210.000 millones.

Dentro del programa de creación de valor de Grupo Argos (ACE), la compañía se ha comprometido a elevar su margen EBITDA a 40 por ciento en 2028 y reducir la deuda en 1 billón de pesos. Estos objetivos se medirán sobre una base recurrente, sin considerar efectos coyunturales asociados al fenómeno de El Niño.

Perspectiva futura y próximos pasos

La dirección de Celsia señala que la mayor parte del avance hacia los objetivos de rentabilidad proviene de los programas de eficiencia y de reducción estructural de costos. Se espera que la aplicación de medidas adicionales contribuya a estabilizar el EBITDA y a mejorar la rentabilidad a medio plazo. La compañía continuará monitoreando el comportamiento del mercado y las condiciones climáticas para ajustar su estrategia operativa en los próximos trimestres.