Celsia Vende Seis Centrales Hidroeléctricas Menores al Grupo Luz y Fuerza Colombia por Más de 90.000 Millones de Pesos

Celsia avanza en la desinversión de activos no estratégicos con la venta de seis pequeñas centrales hidroeléctricas en el Valle del Cauca al Grupo Luz y Fuerza Colombia. La operación, valorada en más de 90.000 millones de pesos, permitirá a Celsia fortalecer su estructura de capital, optimizar su enfoque operativo en proyectos de mayor escala y aumentar su agilidad estratégica, reafirmando su compromiso con la transformación energética del país.

Celsia se encuentra en la etapa final para concretar la venta de seis de sus centrales hidroeléctricas al Grupo Luz y Fuerza Colombia (GLF), una entidad con una trayectoria de más de 32 años en el sector de la generación de energía.

La oferta del GLF supera los 90.000 millones de pesos por estas instalaciones, que se sumarían a tres activos de autogeneración adquiridos previamente a Cementos Argos en el año 2018.

El acuerdo se enfoca específicamente en seis pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) que operan bajo la tecnología de filo de agua y están ubicadas en el departamento del Valle del Cauca.

Las centrales incluidas en esta transacción son Río Cali I, con una capacidad de 0,9 megavatios en Cali; Río Cali II, también de 0,9 megavatios en Cali; Río Frío I, con 1,69 megavatios en Riofrío; El Rumor, de 2,5 megavatios en Tuluá; Nima I, con 2 megavatios en Palmira; y Nima II, que aporta 4,7 megavatios en Palmira.

En conjunto, estas seis centrales suman una capacidad instalada de 12,7 megavatios.

Es importante destacar que esta capacidad representa una porción mínima, apenas el 0,6 por ciento, del portafolio total de Celsia, el cual asciende a 2.066 megavatios distribuidos entre Colombia y Centroamérica.

La decisión de Celsia de enajenar estos activos al Grupo Luz y Fuerza Colombia responde a una estrategia clara de concentrar sus recursos y capacidades en proyectos de mayor envergadura.

La compañía ha manifestado que su visión actual se centra en iniciativas que presenten una estructura de costos y operación que garantice niveles superiores de competitividad y rentabilidad, aspectos que estas pequeñas centrales ya no satisfacían plenamente.

Según declaraciones de Celsia a EL TIEMPO, esta operación con el Grupo Luz y Fuerza Colombia persigue tres objetivos fundamentales.

En primer lugar, busca fortalecer la estructura de capital de la empresa. Los ingresos derivados de esta venta serán íntegramente destinados a la reducción de deuda, una maniobra financiera que la compañía estima generará un incremento aproximado de 7.000 millones de pesos en su utilidad neta consolidada.

En segundo lugar, la operación implica un reequilibrio del enfoque operativo de Celsia. La empresa pretende reorientar su talento humano y técnico hacia la gestión de activos de mayor tamaño y potencial, como grandes embalses y pequeñas centrales hidroeléctricas con capacidades superiores a los 10 megavatios, donde Celsia ya ha demostrado tener ventajas competitivas sólidas.

Finalmente, esta rotación de activos tiene como propósito dotar a Celsia de una mayor agilidad para afrontar los desafíos que presenta el dinámico entorno del sector energético.

Al desprenderse de estas centrales de menor capacidad, Celsia busca impulsar un modelo de crecimiento que sea, sobre todo, rentable y sostenible a largo plazo.

La compañía enfatizó que, con esta medida, reafirma su compromiso con la evolución continua y la adaptación a las exigencias del mercado y del negocio, con el fin de mantener su liderazgo en la transformación energética de Colombia.

Esta desinversión se alinea con la tendencia global de las empresas energéticas de optimizar sus portafolios, deshaciéndose de activos que no se ajustan a su estrategia de crecimiento a largo plazo y enfocándose en aquellas áreas donde pueden generar mayor valor y obtener mejores resultados financieros y operativos.

La venta de estas seis PCHs representa un paso significativo en la consolidación de la estrategia de Celsia, permitiéndole reasignar capital y recursos hacia iniciativas que impulsen su competitividad y su papel en la transición energética





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