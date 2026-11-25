La Policía de Medellín desmanteló una célula de sicarios vinculada a la brujería en el barrio Kennedy. Podcast RBM revela detalles del caso.

Una unidad especializada de la Policía Nacional de Colombia logró desmantelar en Medellín una célula criminal que combinaba la delincuencia organizada con prácticas de brujería y santería. Este operativo, que sacudió la opinión pública a principios de 2026, condujo a la captura de nueve individuos acusados de planificar asesinatos de extranjeros bajo la influencia de rituales ocultos.

Operación policial en barrio Kennedy

El Inspector, narrador principal del podcast Revelaciones del Bajo Mundo (RBM), presenta en su nuevo capítulo los detalles operativos de esta intervención. La acción policial se centró en una vivienda ubicada específicamente en el barrio Kennedy de Medellín, donde los miembros de la agrupación residían y realizaban sus actividades ilegales de manera coordinada. Las autoridades lograron acceder al inmueble para detener a la totalidad de la célula antes de que pudieran ejecutar sus planes más letales contra objetivos específicos en la ciudad.

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La operación no solo neutralizó una amenaza física inmediata, sino que también expuso la compleja red de creencias sobrenaturales que sustentaba la moral y la estrategia de estos delincuentes. Los registros obtenidos durante la allanamiento proporcionaron evidencias clave para sustentar las acusaciones penales y demostrar la naturaleza única de esta modalidad criminal que fusiona el crimen violento con el ocultismo.

Rituales de santería y sicariato

Según los informes judiciales y los detalles divulgados por la narrativa del podcast, los miembros de esta banda se encomendaron a los poderes de la brujería con un objetivo claro: contactar a las fuerzas del más allá para facilitar sus crímenes. La práctica de rituales de santería y hechicería no era un asunto aislado, sino un componente central de su identidad criminal y su metodología de trabajo.

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Los nueve capturados enfrentan investigaciones judiciales que detallan cómo utilizaban estos rituales para planificar y justificar los asesinatos de extranjeros. La intersección entre la violencia física y las creencias espirituales representa un caso singular que ha captado la atención tanto de las autoridades judiciales como del público general interesado en las dimensiones inusuales del crimen organizado en Colombia.

Audio inédito de audiencias judiciales

El capítulo estreno de esta semana en la tercera temporada de RBM ofrece una inmersión profunda en los procedimientos legales posteriores a la captura. El contenido incluye audios inéditos provenientes directamente de las audiencias de control de garantías de los nueve detenidos, proporcionando al público una perspectiva directa y sin filtros sobre los argumentos presentados por la fiscalía y la defensa.

Estos registros sonoros revelan detalles desconocidos hasta el momento sobre la investigación judicial, permitiendo a los oyentes comprender la gravedad de los cargos y la solidez de la evidencia recopilada por las autoridades. La narración de El Inspector contextualiza estos fragmentos judiciales, explicando cómo la información técnica se traduce en un relato accesible que cumple con los estándares de la crónica periodística seria.

Impacto del podcast y distribución global

Revelaciones del Bajo Mundo ha consolidado su posición como un referente en el género de crímenes reales, acumulando más de dos millones de reproducciones desde su lanzamiento en 2022. La serie ha alcanzado una audiencia masiva, siendo escuchada en setenta y tres países y manteniéndose consistentemente en el Top 20 de los podcasts más populares de Colombia según las métricas de Spotify.

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La tercera temporada marca una innovación significativa para la Casa Editorial EL COLOMBIANO, introduciendo la producción de videopódcasts que se asemejan a largometrajes documentales. Este formato multimedia permite a los oyentes disfrutar de la historia en plataformas digitales clave como Spotify, YouTube, Amazon Music, Deezer y Spreaker, garantizando una distribución amplia y el acceso inmediato al contenido de alta calidad.

La periodicidad de las emisiones, con un nuevo episodio cada martes, asegura un compromiso constante con la audiencia. El formato combina el estilo narrativo clásico de la crónica con una ambientación sonora sofisticada, evocando la atmósfera de las radionovelas de antaño mientras expone las atrocidades de los criminales con rigor periodístico. Esta estrategia de contenido posiciona a RBM como una herramienta educativa y de entretenimiento que desentraña los secretos detrás de los delitos de mayor impacto para la ciudadanía colombiana y mundial.