La empresa que forma parte del Grupo Argos presenta sus ingresos consolidados del primer trimestre de 2026 con un crecimiento del 9,7% en Colombia y una caída del 6,3% en la regional de Centroamérica, entre otros puntos.

Cementos Argos presenta sus resultados financieros ajustados del primer trimestre de 2026 con ingresos consolidados por $1,22 billones y una utilidad neta de $120.000 millones, en medio de una recuperación del mercado colombiano y un avance de su estrategia de expansión hacia Estados Unidos .

Aunque los ingresos observaron una disminución de 0,8% frente al mismo periodo de 2025, la empresa logró mejorar su rentabilidad operativa con un Ebitda de $271.000 millones, 4,7% superior año a año, y un margen Ebitda de 22,2%. La utilidad neta, sin embargo, fue inferior frente al primer trimestre del año pasado, impactada principalmente por una diferencia en cambio cercana a $28.000 millones





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