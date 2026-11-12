Cementos Argos reporta caída en utilidad neta por costos energéticos y divisa

Cementos Argos registró ingresos de $1,35 billones en el tercer trimestre de 2026, con una caída del 29,2% en utilidad neta ajustada debido a la revaluación del peso colombiano.

La compañía Cementos Argos, filial del Grupo Argos, dio a conocer sus resultados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre de 2026, un periodo que se caracterizó por la presión sobre su rentabilidad. Esta situación fue impulsada principalmente por el aumento de los costos de energía y la revaluación del peso colombiano frente a otras monedas.

Durante el intervalo que abarca desde julio hasta septiembre, la empresa reportó ingresos consolidados por un monto de $1,35 billones. Este porcentaje refleja una disminución del 1,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, evidenciando los desafíos del mercado actual.

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En cuanto a la rentabilidad, la utilidad neta ajustada alcanzó los $197.000 millones. Esta cifra representa una caída significativa del 29,2% en la comparación anual. Paralelamente, el Ebitda ajustado se situó en $327.000 millones, lo que traduce un margen de utilidad operativa del 24,3% para el trimestre.

Mecanismo de Impacto Operativo

La actividad operativa de la compañía mostró un comportamiento mixto durante estos meses. Los despachos consolidados de cemento alcanzaron un volumen de 2,4 millones de toneladas, mientras que los volúmenes de concreto registraron 690.000 metros cúbicos, lo que representa un crecimiento del 15%.

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Frente a estas presiones externas, la dirección de Cementos Argos centró sus esfuerzos en gestionar las variables internas que la compañía tiene bajo control para proteger sus resultados financieros. Esta estrategia de contención fue clave para mitigar el impacto negativo de los factores macroeconómicos.

En lo corrido del año 2026, la empresa logró reducir sus gastos de administración y ventas en un 5,1%. Esta medida de austeridad generó ahorros superiores a $25.000 millones, contribuyendo directamente a la estabilidad de la estructura de costos operativos de la organización.

Estrategias de Cobertura Cambiaria

Para contrarrestar parcialmente los efectos adversos de los movimientos de la tasa de cambio, la estrategia de coberturas cambiarias de Cementos Argos generó resultados positivos por más de $39.000 millones. Esta herramienta financiera resultó fundamental para absorber parte de la volatilidad del mercado de divisas.

En el acumulado del año, los ingresos consolidados de Cementos Argos sumaron $3,88 billones. Esta cifra mantiene un nivel similar a los resultados obtenidos en el año 2025, lo que indica una relativa estabilidad en la generación de ingresos totales a pesar de las fluctuaciones trimestrales.

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El Ebitda ajustado en el acumulado anual alcanzó los $877.000 millones, con un margen global del 22,6%. Estos datos reflejan la capacidad de la empresa para mantener márgenes operativos saludables incluso en entornos de mayores costos.

Posicionamiento y Futuro de Argos Materials

Tomás Restrepo, vicepresidente ejecutivo de Cementos Argos, afirmó que el trimestre refleja los avances de la transformación de la empresa y la fortaleza de sus negocios. Destacó el enfoque en fortalecer la rentabilidad y avanzar con disciplina en la estrategia de crecimiento de las plataformas Argos Materials y Argos Latam.

La estrategia SPRINT implementada por la compañía ha permitido alcanzar una rentabilidad total acumulada para el accionista de 750% en dólares desde su lanzamiento. En lo corrido del 2026, este indicador se ubicó alrededor del 25%, mostrando un rendimiento sólido para los inversionistas.

En materia bursátil, Argos fue incluida en Tevaicol, el nuevo índice de BTG Pactual. Además, la compañía informó que ha cumplido la mayoría de los requisitos para ingresar al índice MSCI Standard, con la previsão de implementar las iniciativas necesarias durante el primer trimestre de 2027 para completar los criterios restantes.