Cenit activa plan de emergencia por válvula ilícita en poliducto y responde a denuncias de contaminación en ciénaga de Barrancabermeja

La empresa Cenit, filial de Ecopetrol, informó sobre la activación de su Plan de Emergencia y Contingencia tras una pérdida de contención en el Poliducto Galán-Salgar causada por una válvula ilícita. La emergencia, detectada el 22 de enero de 2026, ha sido abordada con tareas de contención, monitoreo ambiental y limpieza manual. La respuesta oficial surge tras denuncias de pescadores de Fedepesan, quienes reportaron contaminación aceitosa en la ciénaga Los Mangos, con evidencia visible en agua, lodos y vegetación, y observaron animales bebiendo el agua. La comunidad expresa preocupación por los riesgos para la salud y la economía pesquera artesanal, mientras la empresa rechaza los actos ilícitos y advierte sobre su grave impacto.

La empresa Cenit , filial de Ecopetrol , confirmó la activación de su Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) tras una pérdida de contención en el Poliducto Galán-Salgar , originada por la instalación de una válvula ilícita por parte de personas desconocidas.

Según el comunicado oficial, la emergencia se detectó el 22 de enero de 2026 y desde entonces se han implementado medidas de contención, control del fluido liberado, monitoreo ambiental en agua y sedimentos, rescate y reubicación de fauna, así como limpieza manual del área impactada con personal local. La compañía rechazó enérgicamente estos actos ilícitos que afectan la infraestructura petrolera y generan riesgos para las comunidades y el medio ambiente.

La respuesta de Cenit se produce después de que la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesan) denunciara la presencia de contaminación aceitosa en la ciénaga Los Mangos, ubicada en la vereda Cuatro Bocas del corregimiento El Centro de Barrancabermeja. Los pescadores realizaron monitoreos comunitarios los días 23 y 24 de mayo, observando rastros visibles de hidrocarburos en el agua, los lodos y la vegetación, así como animales consumiendo el agua presuntamente contaminada.

Yuli Velásquez, presidenta de Fedepesan, expresó su preocupación por la exposición de las comunidades y de la fauna a aguas contaminadas, especialmente en un contexto de altas temperaturas, y por el posible impacto en las especies ícticas y en la pesca artesanal, principal sustento económico de la zona. Cenit afirmó que continúa con las labores de atención y limpieza, y hace un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura de transporte, subrayando las graves consecuencias ambientales y socioeconómicas de estos actos





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