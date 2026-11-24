CENS trabaja en el cambio de un dispositivo de protección en la subestación Belén para restablecer el servicio eléctrico en Cúcuta y municipios de Norte de Santander.

La distribución de energía eléctrica en Cúcuta, su área metropolitana y los municipios de occidente de Norte de Santander se vio interrumpida abruptamente sobre las 4:00 p.m. Este lunes, debido a una falla técnica no programada en la subestación Belén. CENS, la empresa distribuidora del Grupo EPM, asumió de inmediato la gestión de la reparación y la coordinación necesaria para recuperar el suministro en la región.

Causa técnica y magnitud del evento en Cúcuta

El origen de la desconexión masiva se identificó en un daño específico sobre el dispositivo de protección para sobretensiones del sistema eléctrico de 230 mil voltios. Esta protección, esencial para el transformador de potencia de la subestación Belén, activó el sistema de protecciones ante el evento, lo que generó la desconexión automática para salvaguardar la infraestructura de las subestaciones y evitar daños mayores.

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La empresa confirmó que el dispositivo averiado requiere un reemplazo completo. El personal técnico de CENS trabajó ininterrumpidamente en terreno para realizar la reposición de este elemento crítico. La operación implicó maniobras complejas para aislar la falla y permitir el acceso seguro a los equipos de alta tensión.

Coordinación con el Centro Nacional de Despacho

Para garantizar la seguridad y la estabilidad de la red, CENS mantuvo una coordinación constante con el Centro Nacional de Despacho. Este organismo nacional es responsable de gestionar las maniobras operativas a gran escala, asegurando que el restablecimiento del servicio se realice de manera controlada y sin generar nuevas fluctuaciones en la demanda.

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El objetivo final de esta coordinación es lograr el restablecimiento del 100% de la demanda de energía en la zona afectada. La empresa distribuidora informó que su personal operativo continuaba con los trabajos de reparación durante la noche, utilizando equipos de seguridad especializados para acelerar el proceso de normalización del sistema eléctrico regional.

Comunicación y avance de las reparaciones

La compañía mantuvo a la ciudadanía informada mediante la entrega de cuatro comunicados oficiales. Estos boletines se publicaron entre las 4:38 p.m. y las 7:13 p.m., detallando el avance de las tareas de ingeniería y la estimación inicial de normalización. Según la primera comunicación, se esperaba que la reparación tomara cerca de dos horas desde el momento de la falla.

Las imágenes compartidas por CENS mostraron a los técnicos trabajando bajo la iluminación de vehículos de emergencia y equipos de iluminación portátil dentro de las instalaciones de la subestación. Los operarios se enfocaron en la logística de reemplazo, manejando componentes pesados y realizando conexiones de alta precisión para devolver la energía a los usuarios.

Impacto en comercio y servicios en la región

La interrupción del servicio afectó directamente a cientos de miles de usuarios en Cúcuta, el sur del Cesar y Bolívar. Establecimientos comerciales, hoteles y residencias en el sector de las calles 8 a 12 con avenidas 2 y 3 reportaron la pérdida de suministro por varias horas. Los usuarios exigieron información precisa sobre el tiempo estimado para recuperar la energía y reanudar sus actividades.

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A medida que avanzaba la noche, CENS confirmó que el personal aún se encontraba en la subestación Belén. La empresa indicó que avanzaban para normalizar el servicio a los usuarios restantes en Cúcuta y los municipios occidentales. El restablecimiento completo buscaba atender la demanda acumulada en una de las zonas de mayor consumo eléctrico del norte del país.