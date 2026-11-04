Censo de Recicladores de Medellín: Fecha límite 18 noviembre

Vence el 18 de noviembre el plazo para que organizaciones actualicen datos en el censo oficial de recicladores de oficio en Medellín. Guía completa y contactos.

La Alcaldía de Medellín ha establecido el 18 de noviembre como la fecha límite estricta para que las organizaciones de recicladores de oficio participen en la actualización censal oficial. Este proceso administrativo busca mantener actualizada la información demográfica y laboral de la población dedicada a esta actividad económica dentro de la ciudad. La convocatoria fue lanzada oficialmente el 3 de noviembre con el objetivo de avanzar en la caracterización precisa de este sector fundamental para la gestión ambiental.

Proceso digital Kobo y soporte técnico

La Alcaldía de Medellín ha implementado la plataforma digital Kobo como el canal exclusivo para la carga masiva de datos por parte de las organizaciones gremiales. Este mecanismo permite registrar o modificar la información de los asociados de manera eficiente y estructurada. Las entidades que aún no posean credenciales de acceso deben solicitar su usuario y contraseña mediante el envío de un correo electrónico a la dirección residuos.medioambiente@medellin.gov.co para habilitar su cuenta en el sistema.

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Para garantizar el éxito del registro virtual, el gobierno distrital ha desplegado un equipo técnico especializado que acompaña a las asociaciones durante toda la actualización de sus bases de datos. Entre el 3 de noviembre y el 15 de noviembre, los funcionarios asignados actuarán como padrinos de cada organización, manteniendo una comunicación constante para resolver dudas operativas. Estos especialistas se desplazarán directamente a las sedes de las entidades cuando sea necesario para brindar asesoría personalizada durante el proceso de cargue.

Jornadas presenciales y ubicación oficial

Quienes requieran asistencia personalizada fuera del horario virtual tienen dos jornadas especiales diseñadas por la Alcaldía de Medellín. Estas sesiones de atención directa se llevarán a cabo los días 17 y 18 de noviembre en las oficinas de la Subsecretaría de Servicios Públicos. La ubicación física para estas gestiones es el primer piso de la Institución Universitaria Digital de Antioquia (IU Digital), situada en la carrera 55 con número 42-90.

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Las organizaciones del gremio de recicladores han sido instadas por las autoridades a no postergar este trámite vital hasta las últimas horas del vencimiento. La Alcaldía recomienda aprovechar tanto la flexibilidad de la plataforma digital como los recursos de acompañamiento técnico disponibles. Este enfoque busca asegurar que todos los registros sean completos y correctos antes de que se cierre la etapa de recepción de información por parte de las entidades.

Fase de validación y impacto en gestión pública

Una vez concluya el período de recepción y actualización de datos, el Distrito entrará en la fase crítica de revisión y validación. Este proceso de verificación se desarrollará entre el 23 de noviembre y el 11 de diciembre de 2026. Durante este intervalo, los funcionarios revisarán exhaustivamente la información incorporada al sistema para comprobar la exactitud de los registros entregados por las organizaciones.

El Censo de Recicladores de Oficio 2026 es una herramienta estratégica para consolidar la información vigente sobre esta población laboral. Su trabajo constituye una parte integral de las actividades de aprovechamiento de residuos y del funcionamiento del sistema de gestión de residuos sólidos de Medellín. Contar con datos precisos es esencial para diseñar políticas públicas efectivas y mejorar las condiciones operativas del sector en la ciudad.