Centro colombiano apuesta a la digital para ganar en el sprint final

A 72 horas de las elecciones, las campañas de centro en Colombia se apoyan en estrategias digitales y en la esperanza de que los indecisos definan su voto en las últimas horas. Buscan dar la sorpresa frente a los extremos.

A 72 horas de las elecciones presidenciales en Colombia, las campañas del centro político se aferran a la esperanza de dar la sorpresa. Convencidos de que una parte importante de los indecisos definirá su voto en las últimas horas, los equipos de Sergio Fajardo y otros aspirantes despliegan estrategias digitales para conectar con ese electorado.

En sus narrativas, insisten en que las encuestas no siempre aciertan y citan ejemplos regionales como el de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, quien pasó de un 8% a más del 30% en primera vuelta. La clave, según ellos, está en mantener una presencia intensa en redes sociales, especialmente en TikTok, donde aseguran tener un alcance desproporcionado respecto a su número de seguidores.

Afirman que los contenidos de Fajardo generan casi el doble de interacciones que los de sus rivales, a pesar de tener menos seguidores. Sin embargo, reconocen limitaciones presupuestales: no cuentan con recursos para medir permanentemente el impacto de sus estrategias, a diferencia de las campañas con mayor financiamiento. La apuesta del centro no se limita al ámbito digital.

También buscan promover la idea del voto útil alrededor de Fajardo, presentándolo como la opción más sensata frente a los extremos que representan el petrismo y el uribismo. En sus mítines y recorridos, intentan llenar plazas públicas mediante la interacción de usuarios, apelando a un efecto generacional donde los jóvenes influyan en los mayores. En contraste, critican a otros candidatos como Iván Cepeda por carecer de reacción y capacidad de respuesta, y por atrincherarse en lo territorial.

El centro sostiene que, aunque las encuestas les sean adversas, en el tramo final se abre un espacio para que el electorado reflexione con calma sobre el liderazgo que requiere el país. Creen que el partido solo termina cuando se cierran las urnas y que, en política, el último minuto puede cambiarlo todo. El mensaje de optimismo se refuerza con la experiencia de la campaña de Fajardo, que asegura haber mejorado sus métricas de interacción digital pese a las limitaciones.

Reconocen que no pueden competir en gasto con otras campañas, pero confían en la calidad de su conversación digital y en la autenticidad que proyectan. En paralelo, la Misión de Observación Electoral de la OEA, encabezada por el expresidente Leonel Fernández, inició su despliegue en Colombia para supervisar los comicios, mientras que el registrador Hernán Penagos alertó sobre sanciones a quienes difundan datos parciales de resultados en el exterior.

Con todo, el centro no se rinde: insiste en que el voto útil es Fajardo y que no le convienen al país los extremos. Quedan 72 horas para que los colombianos decidan, y en estas campañas aseguran que lucharán hasta el último instante, convencidos de que la sorpresa aún es posible





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