Centro comercial Unicentro Medellín emite comunicado tras desprendimiento de techo

El centro comercial Unicentro Medellín emitió un comunicado tras el desprendimiento de techo que ocurrió en la tarde del sábado 6 de junio. La administración del centro comercial aseguró que activó de manera inmediata los protocolos de atención y respuesta establecidos para proteger a visitantes, comerciantes y colaboradores.

El centro comercial Unicentro Medellín emitió un comunicado tras el desprendimiento de techo que ocurrió en la tarde del sábado 6 de junio. Según la entidad, no se registraron personas con lesiones de gravedad asociadas al incidente.

La administración del centro comercial aseguró que activó de manera inmediata los protocolos de atención y respuesta establecidos para proteger a visitantes, comerciantes y colaboradores. Se contó con el apoyo oportuno de los organismos de emergencia, entre ellos el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y el servicio de atención médica EMI, quienes realizaron la valoración de las personas presentes en el lugar.

De forma paralela, se adelantan las inspecciones técnicas correspondientes para determinar las causas del hecho y adoptar las acciones preventivas y correctivas necesarias. Las operaciones del centro comercial continúan desarrollándose con normalidad mientras avanzan las verificaciones técnicas





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