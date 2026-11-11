Centro de Medellín: la exposición La 50 con 50 explora la ciudad

El Centro Cultural del Banco de la República en Medellín presenta La 50 con 50, una muestra sobre el centro de la ciudad, su plan de nomenclatura de 1934 y sus habitantes.

El Centro de Medellín se resiste a una definición exacta, y la nueva exposición del Centro Cultural del Banco de la República en Medellín intenta recorrerlo desde ese terreno difícil de nombrar. La muestra se titula La 50 con 50: Habitar el centro de Medellín y se presenta en una sala del tercer piso de esa institución cultural.

El curador, investigador y artista paisa Víctor Muñoz, nacido, crecido y educado en el centro, invita a explorar el territorio, sus representaciones, sus realidades y las vidas que lo habitan. El montaje propone explorar en lugar de recorrer o conocer, porque según el texto de origen, en el Centro todos se han perdido alguna vez.

Also read Cartagena: 5 recorridos para conocer la historia de su Independencia y herencia cultural

Plan de 1934 que quiso ordenar el centro con números

En 1934 se aprobó el Plan general de nomenclatura de Medellín, cuyo propósito era cambiar los nombres de las calles por números para darle un orden lógico a la ciudad. La idea era que los números, a diferencia de los nombres, fueran más sumisos y dieran a la ciudad una sensación de finitud.

El plan tenía un punto de partida preciso: el cruce de la carrera Palacé con la calle Colombia, en una de las esquinas del Parque Berrío. Desde entonces, ese cruce pasaría a llamarse carrera 50 con calle 50, en un intento de fijar el centro de la ciudad en un solo punto de referencia.

Advertisement

La lógica del plan imaginaba una ciudad de cien por cien: cincuenta cuadras hacia arriba, cincuenta hacia abajo, y otras cincuenta hacia cada lado. Según el texto, esa idea se parecía más a una ocurrencia de sobremesa que a una política urbana pensada con rigor, y por eso el autor la describe con ironía.

Nombres propios frente a números en la vida diaria

Los habitantes de Medellín siguen ubicándose por nombres como Colombia y Palacé, y no por los números que el plan de 1934 pretendía imponer. El texto sostiene que, aunque los números son más fáciles de memorizar en teoría, las calles se aprenden con sus nombres propios.

Entre esos nombres aparecen Cúcuta, La Paz, Amador, Girardot, Ayacucho, Tenerife y Maturín. El autor los compara con una alineación de equipo invencible, incluso por encima del Brasil del 70 con Mané, Garrincha y Pelé, y señala que la abuela del narrador los recita en orden, de menor a mayor, como si fueran preposiciones.

Según el mismo texto, los números de esas calles y carreras solo los conocen aplicaciones como Waze, Google Maps y Chat GPT. La conclusión implícita es que el nombre sigue dominando al número en la forma en que la ciudad se recuerda y se habita.

Advertisement

La exposición como un centro a escala para explorar

La exposición La 50 con 50 recrea en una sala del tercer piso un centro a escala, lleno de color, objetos, fotos, videos, telas, mapas, música, sellos, textos y afiches. El público debe esquivar esas piezas a lo largo del espacio, que parecen desordenadas aunque no lo estén.

El texto describe ese montaje como un desorden ordenado, en el que quien busca encuentra de todo, como en el cajón de una mesa de noche. La experiencia es también realista, porque todo puede tocarse, sentirse y olerse, como en la calle misma.

Entre los materiales expuestos hay carteles amarillos con letras en negrita y un texto del escritor José Ardila que evoca una infancia en la que el Centro se conocía a punta de rumores. El recorrido, según la nota, remite también a la sensación de caer al Hueco, una expresión que el texto usa para aludir a perderse en el centro de la ciudad.