Centro Democrático define estrategias en cumbre con Cambio Radical y proyecta candidato presidencial

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, anuncia una cumbre con Cambio Radical para discutir la agenda legislativa y la estrategia electoral. Se enfocarán en definir su candidato presidencial y en analizar los proyectos legislativos en curso. Se descarta una coalición formal debido a restricciones legales, pero se exploran diálogos con otros sectores políticos.

Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático , compareció ante los micrófonos de W Fin De Semana para abordar la Cumbre de Partidos de Oposición al Gobierno Petro. Este encuentro reunirá a los voceros y a la bancada de Cambio Radical . El objetivo principal de esta reunión es analizar la situación política actual y coordinar estrategias frente a la agenda legislativa en curso, así como discutir las proyecciones para las próximas elecciones.

Aunque no se descartó completamente la posibilidad de una coalición futura, Vallejo aclaró que este tema específico no será el foco principal de la cumbre. El énfasis estará puesto en la consolidación de una postura común en temas legislativos que el partido considera preocupantes, buscando influir en el desarrollo de estos proyectos en el Congreso.\Vallejo también reveló que el Centro Democrático ha mantenido diálogos con diversos sectores políticos, anticipándose a los comicios electorales. Destacó la importancia de estas conversaciones como un paso natural en el proceso de preparación electoral. La prioridad inmediata del partido, según Vallejo, es definir y presentar a su candidato presidencial. Este proceso se espera que culmine entre mediados de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026, marcando un hito importante en su estrategia política. Adicionalmente, se abordaron las listas del partido para el próximo Congreso de la República. Vallejo enfatizó que, debido a restricciones legales colombianas, una unión formal entre el Centro Democrático y Cambio Radical, debido a su tamaño, no es viable. Por lo tanto, ambos partidos presentarán sus propias listas al Senado, asegurando una representación diferenciada.\El encuentro se enfocará en el cierre de la agenda legislativa actual, destacando los proyectos en trámite que generan preocupación en el Centro Democrático. Vallejo compartió sus reflexiones sobre el proceso interno de selección del candidato presidencial, señalando que, incluso antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, existían diferencias entre los posibles aspirantes. Sin embargo, subrayó la importancia de superar estas divergencias y de priorizar la unidad en este momento crucial. El director del Centro Democrático expresó su pesar y solidaridad ante el atentado, asegurando que el partido ha mantenido una postura de respeto, evitando instrumentalizar la tragedia con fines políticos. Concluyó manifestando su esperanza en una atenuación de las tensiones, considerando que esto es fundamental para el bienestar del Centro Democrático y de Colombia en general. La cumbre se perfila como un evento crucial para definir la estrategia del partido en el contexto político colombiano actual y futuro





