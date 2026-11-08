Centro Democrático evalúa ponencia alternativa a la Ley de Rescate Fiscal

El expresidente Álvaro Uribe advierte que el ahorro no es tan grande como se creía. El Centro Democrático prepara una ponencia alternativa sobre el recorte estatal y el IVA en Barranquilla.

El partido Centro Democrático no logra convencerse plenamente de los términos de la Ley de Rescate Fiscal. Tras expresar sus reparos internos y escuchar las advertencias del expresidente Álvaro Uribe sobre las limitaciones reales del ahorro propuesto, surgen señales claras de disidencia dentro de la coalición de Gobierno. En los corredores del Congreso, se comenta activamente que la agrupación política podría llegar a radicarse una ponencia alternativa para modificar el proyecto legislativo en curso.

Propuesta económica en Barranquilla

Según afirmó el expresidente Uribe el 6 de noviembre, el partido elaboró un borrador de discusión específico. Este documento fue presentado durante una reunión sostenida ayer en Barranquilla con representantes del Gobierno y congresistas de distintas fuerzas políticas. En dicha cita, los mandatarios plantearon firmemente la necesidad de disminuir el tamaño del Estado y establecer normas que estimulen efectivamente el crecimiento de la economía colombiana.

Also read Propuestas del Centro Democrático para la Ley de Rescate Económico

La tensión interna en el Centro Democrático refleja preocupaciones profundas sobre la viabilidad del paquete de rescate. La intervención directa del expresidente ha servido como un catalizador para que la bancada formalice su desacuerdo con los incentivos a la inversión y la estructura tributaria incluida en la norma. Este pulso político podría determinar la trayectoria final del debate legislativo y la aprobación del texto.

Conexión familiar histórica

En el contexto de la conmemoración de los 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, emerge un dato significativo sobre la historia personal del coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Su esposa, Thania Vega de Plazas, es hija del general Miguel Vega Uribe, quien se desempeñaba como ministro de Defensa durante los acontecimientos violentos del 6 y 7 de noviembre de 1985.

Advertisement

El general Miguel Vega Uribe tuvo tres hijas con su esposa Ruby Escrucería: Ruby Thania, Nancy de las Lajas y Yomaira. Thania contrajo matrimonio con Plazas Vega, quien para entonces ocupaba el cargo de comandante de la Escuela de Caballería del Ejército. Plazas Vega tuvo un papel central y determinante en la operación militar de recuperación del edificio gubernamental durante la crisis.

Plazas Vega salió bien librado de los procesos judiciales que enfrentó por estos hechos bélicos. La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la condena que pesaba en su contra al concluir que no existían pruebas suficientes para comprometerlo penalmente en las desapariciones ocurridas durante la retoma del Palacio de Justicia. Actualmente, es embajador en Perú, donde el nombramiento de su esposa fue reemplazado por el suyo.

Renovación política en Medellín

El diputado de Antioquia Walter Salas, quien llegó al cargo por el movimiento Independientes liderado por Daniel Quintero, se unió al Pacto Histórico. Esta adhesión se hizo de la mano del congresista Alejandro Toro, pero su participación no se realizará bajo el nombre de la colectividad que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.

En su lugar, la agrupación operará bajo la nueva denominación Somos Resistencia. El lanzamiento oficial de esta nueva alianza política se realizó mediante un acto solemne celebrado en el Club Medellín. Durante el anuncio, el diputado Walter Salas señaló explícitamente que cuentan con al menos un candidato confirmado para el Concejo de Medellín de cara a las elecciones municipales de 2027.