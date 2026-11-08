Centro Democrático presenta ajustes a Ley de Rescate en reunión con Gobierno en Barranquilla

El partido Centro Democrático expuso sus objeciones a la Ley de Rescate Económico durante un encuentro en Barranquilla, destacando el impacto del IVA en el agro y la salud.

La reunión sostenida este sábado en la sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla entre el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y las bancadas de las Comisiones Económicas del Congreso de la República, tuvo como objetivo principal discutir el proyecto de Ley de Rescate presentado por el Ejecutivo. El encuentro, que buscaba establecer consensos para agilizar el trámite de urgencia de la iniciativa legislativa, se desarrolló con la participación de líderes del Partido Centro Democrático y funcionarios clave del gabinete, marcando un paso crítico en la negociación fiscal nacional.

Prioridades del Centro Democrático en la negociación fiscal

El Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, manifestó sus principales preocupaciones respecto a la Ley de Rescate Económico, enfatizando los posibles efectos adversos que generaría el incremento del IVA y otros gravámenes sobre los hogares, los pequeños comerciantes, el sector agropecuario y distintas actividades productivas del país. Aunque la colectividad coincide con el diagnóstico presentado por el Ejecutivo sobre el panorama económico nacional, considera necesario revisar varios aspectos de la iniciativa antes de avanzar en su implementación definitiva.

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Para fundamentar sus propuestas de ajuste, el partido indicó que ha recogido opiniones de sus congresistas, representantes de gremios, sectores sociales y expertos en materia económica, entre quienes se destacaban nombres como Santiago Pardo, Santiago Montenegro, Lisandro Junco y Andrés Felipe Arias, garantizando que sus posicionamientos estuvieran respaldados por un amplio espectro de análisis técnicos y sociales.

Impacto del aumento del IVA en el agro y servicios esenciales

Uno de los principales puntos de inquietud planteados por el Centro Democrático durante el encuentro en Barranquilla está relacionado con el aumento del IVA al 19%, particularmente por la posibilidad de que nuevos productos y servicios esenciales terminen siendo más costosos para la ciudadanía. El partido advirtió que, debido a los gravámenes contemplados para maquinaria, fertilizantes, agroquímicos y comercialización de animales vivos, el sector agropecuario podría resultar seriamente afectado, una preocupación específica dada la vulnerabilidad del café, teniendo en cuenta que cerca de 500.000 familias dependen de esta actividad económica vital.

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A esta situación se suma el posible cobro del 19 % de IVA al servicio de internet para los estratos 1, 2 y 3, así como a las plataformas de inteligencia artificial, medidas que podrían encarecer la conectividad digital. Asimismo, el partido pidió revisar la conveniencia de gravar los paneles solares, especialmente ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la necesidad de promover fuentes alternativas de energía, argumentando que estos impuestos podrían frenar la adaptación climática.

Sector salud, turismo y cargas tributarias departamentales

En el sector salud, la colectividad considera inconveniente aumentar el IVA del 5 % que actualmente se aplica a los seguros privados, señalando que este gasto pasó del 15 % al 26 %, mientras que las pólizas de seguros privados aumentaron de dos a cuatro millones de pesos, encareciendo significativamente la protección sanitaria. Además, advirtió que la aplicación del IVA al 19% en servicios turísticos que actualmente están exentos podría restarle competitividad al país y afectar la llegada de visitantes extranjeros, un golpe directo a la recuperación económica basada en el turismo.

Respecto a las finanzas departamentales, el uribismo advirtió sobre el impacto de los nuevos impuestos, pidiendo revisar con los gobernadores las cargas tributarias propuestas para los licores y la cerveza, cuyos gravámenes podrían aumentar un 80 % y un 160 %, respectivamente, lo que generaría una presión fiscal insostenible para muchas regiones del país.

Defensa de la renta y mecanismos de protección social

La colectividad también propuso conservar la devolución del IVA dirigida a los hogares más vulnerables, planteando que debe mantenerse un mecanismo similar al implementado durante el Gobierno de Iván Duque en la pandemia, basado en una cantidad presuntiva, al considerar que exigir facturación electrónica podría convertirse en una barrera para las familias de menores ingresos. Sobre la Renta, manifestó sus dudas de que la reducción de la tarifa de renta a las empresas sea efectiva porque se neutralizan con el incremento de las cargas parafiscales, y señaló que la tarifa a personas naturales sigue siendo muy gravosa con una marginal máxima de 39%, agravada al reducir los beneficios tributarios al bajar el número de UVTs de 1.090 a 720.