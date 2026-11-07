Centro Democrático presenta borrador de Ley de Rescate Fiscal al Gobierno

El Centro Democrático entregó al Gobierno un borrador de la Ley de Rescate Fiscal. La propuesta busca alternativas ante los desafíos financieros nacionales y tensiones tributarias vigentes.

Este sábado 7 de noviembre, el senador Honorio Henríquez, presidente del Senado, anunció desde la ciudad de Barranquilla que el partido Centro Democrático ha entregado al Gobierno Nacional un primer borrador de su propuesta para la Ley de Rescate Fiscal. La iniciativa fue presentada en un encuentro técnico que contó con la asistencia de congresistas, expertos financieros, representantes de asociaciones comerciales y líderes de diversos sectores sociales involucrados en la economía colombiana.

Henríquez detalló en su cuenta oficial de X la naturaleza de esta entrega legislativa, enfatizando que el propósito central es aportar alternativas concretas para abordar los graves desafíos financieros que atraviesa el país en la actualidad. La participación de múltiples actores en esta reunión busca legitimar y refinar las sugerencias antes de su posible aprobación legislativa.

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Detalles del Proyecto Fiscal Propuesto

El proyecto de ley presentado por el Centro Democrático busca estructurar un mecanismo de rescate económico que pueda ser tramitado con mensaje de urgencia antes de finalizar el año 2026. Esta fecha límite establece un horizonte temporal preciso para la discusión y votación de las medidas que podrían alterar la matriz tributaria y gasta pública del país.

La propuesta incluye un conjunto de medidas dirigidas a la optimización de los recursos estatales y la reestructuración de ciertas obligaciones fiscales. Sin embargo, los detalles específicos sobre cómo se implementará este rescate y las cifras exactas de ahorro esperado son objeto de debate intenso entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el congreso.

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Posiciones Contrapuestas sobre Tributación

La presentación de esta iniciativa se enmarca en un contexto de fuerte rechazo por parte de otros sectores políticos, especialmente respecto a las medidas tributarias contempladas en el proyecto original del Ejecutivo. Según informó la emisora La FM, tanto el conservatismo como el liberalismo han manifestado su descontento con impuestos dirigidos a la clase media, señalando que estas cargas fiscales podrían tener efectos adversos.

Entre los puntos que generan mayor desacuerdo y tensión política se encuentra la implementación de un gravamen del 19% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la canasta familiar. Adicionalmente, la reducción del impuesto sobre la renta de los empresarios del 35% al 30% ha sido cuestionada por sectores que argumentan que este recorte no compensa las cargas adicionales que podrían imponerse a los trabajadores y emprendedores independientes.

Defensa de Sectores Económicos Clave

En encuentros previos con las Comisiones Económicas Conjuntas, los parlamentarios del Centro Democrático y aliados han dejado clara su intención de defender a los trabajadores independientes. Su postura se centra en evitar cualquier incremento en la tasa de tributación directa y oponerse firmemente a la ampliación de la base gravable de los declarantes de renta, lo que podrían significar más ciudadanos sujetos a fiscalización y pago de impuestos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder indiscutible del Centro Democrático, fue explícito al señalar que el ahorro contemplado en el articulado actual del proyecto gubernamental no es suficiente para resolver la crisis fiscal. Uribe Vélez cuestionó severamente el incremento del IVA, advirtiendo que estas medidas podrían impactar negativamente tanto a la clase media y baja como a la inversión privada necesaria para el crecimiento económico.

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Impacto Concreto y Próximos Pasos

Al concluir la reunión realizada en el Batallón Paraíso, en Barranquilla, el senador Carlos Meisel explicó los reparos específicos del Centro Democrático frente al proyecto de ajuste y recuperación económica. Meisel subrayó que las principales preocupaciones de su colectividad giran en torno al incremento del IVA, los tributos sobre la nómina y otros impuestos que aumentarían las obligaciones económicas de los ciudadanos comunes.

Como respuesta a estas preocupaciones, el equipo experto del Centro Democrático presentará propuestas alternas que incluyen una reducción más amplia y profunda del gasto público. Estas alternativas buscan equilibrar la necesidad de recaudación con la protección del poder adquisitivo, mientras el trámite legislativo avanza con urgencia antes del cierre de 2026.