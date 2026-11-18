La bancada del Centro Democrático prepara cambios a la Ley de Rescate Económico para eliminar aumentos en aportes de seguridad social y proteger la canasta familiar del IVA.

La bancada del Centro Democrático ha manifestado su firme oposición a ciertos componentes de la propuesta de Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno Nacional. Tras analizar los detalles de la iniciativa legislativa, los parlamentarios conservadores han anunciado la elaboración de una contrapropuesta detallada. Este movimiento busca modificar el texto original para evitar impactos negativos en el poder adquisitivo de los ciudadanos colombianos. La oposición insiste en que la solución a la crisis fiscal no debe recaer exclusivamente sobre los contribuyentes mediante cargas tributarias adicionales.

Modificaciones a aportes de seguridad social

Uno de los puntos centrales de la objeción del Centro Democrático es el incremento progresivo en las cotizaciones de seguridad social para los trabajadores. El texto gubernamental propone elevar la cuota de los asalariados del cuatro por ciento al ocho por ciento de manera gradual. Simultáneamente, se espera que los aportes de los trabajadores independientes suban del doce punto cinco por ciento al quince punto cinco por ciento. Los senadores de la oposición califican esta medida como dañina para la estabilidad financiera de los hogares.

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La senadora del partido, Posada, afirmó contundentemente que retirar estos aumentos en las contribuciones a la seguridad social es una medida indispensable. Según su análisis, mantener estos incrementos "mata la caja de las familias" al reducir su ingreso disponible mensual. Por ello, la contrapropuesta incluirá la eliminación explícita de estas tasas adicionales. El objetivo es preservar el salario líquido de los empleados y garantizar la viabilidad económica de los trabajadores por cuenta propia que operan en el mercado informal o formal.

Protección de la canasta familiar y exenciones

La tranquilidad de los líderes opositores se vio parcialmente aliviada por las declaraciones del presidente de la República del quince de noviembre. En dicha alocución, Gustavo Petro aseguró que la canasta familiar no sería afectada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Honorio Henríquez, presidente del Senado, reconoció esta garantía inicial como un punto de partida, pero advirtió que no puede ser el único cambio sustancial. Para el Centro Democrático, la exclusión del IVA es necesaria, pero insuficiente para equilibrar la ecuación fiscal sin dañar a los sectores más vulnerables.

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Henríquez afirmó que han expuesto su preocupación por varios impuestos anunciados en el texto radicado inicialmente. La subcomisión creada dentro del partido formuló alternativas específicas para excluir otros bienes esenciales. Entre los productos que buscan proteger figuran artículos básicos y commodities agrícolas como el café. Estas exclusiones buscan mitigar la inflación que podría generar la nueva estructura tributaria y proteger a los productores locales de la carga impositiva.

Propuesta y cronograma legislativo

El proceso legislativo entrará en una fase crítica durante la segunda semana de noviembre. La bancada del Centro Democrático presentará su propuesta de texto con las modificaciones solicitadas entre el miércoles dieciocho y el jueves diecinueve de noviembre. Esta fecha coincide con la agenda de discusión en el Congreso, donde se debatirá la viabilidad de las enmiendas propuestas. La oposición espera que estas modificaciones sean incorporadas para asegurar el respaldo necesario para la aprobación de la ley.

El presidente del Senado reiteró que, aunque coinciden en la necesidad de solucionar la crisis fiscal que señala el Gobierno, los métodos deben ser diferentes. Exigen una ley que ordene las finanzas de la Nación mediante la austeridad y no solo mediante la recaudación. La contrapropuesta busca establecer mecanismos de financiamiento más justos que no comprometan la salud financiera de las familias colombianas. Este evento marca un momento decisivo en la negociación política actual del país.

Debate sobre financiamiento territorial

Existen discrepancias técnicas sobre el origen de los recursos para financiar las entidades territoriales. Posada aseguró que la normativa tributaria contempla mecanismos para apoyar a las regiones, pero señaló que nada dice explícitamente sobre el sistema de salud. Esta observación legal es fundamental para la argumentación de la oposición, quien sostiene que la salud debe tener fuentes de financiación independientes. La claridad en este punto determinará si la ley logra ser constitucional y funcional en la práctica para el sistema de bienestar social.