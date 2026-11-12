Centro Democrático presenta ponencia sustitutiva para reforma tributaria en Colombia

El Centro Democrático presenta una propuesta para la reforma tributaria que elimina impuestos y reduce tarifas, ofreciendo una alternativa a la ley de rescate económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El Centro Democrático ha presentado ante el Congreso de la República una ponencia sustitutiva destinada a modificar sustancialmente el sistema fiscal colombiano. Esta propuesta legislativa funciona como una alternativa directa al proyecto de ley denominado "ley de rescate económico", el cual fue inicialmente elaborado y presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Detalles de la Propuesta Fiscal

El documento preliminar consta de veintitrés artículos que establecen una nueva estructura para la recaudación estatal. El objetivo central es realizar una reforma integral al Estatuto Tributario, introduciendo otras disposiciones legales que buscan ajustar las finanzas públicas. Este marco regulatorio propone eliminar varios impuestos existentes y reducir las cargas fiscales sobre ciertos sectores económicos y ciudadanos.

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Eliminación de Impuestos Específicos

Una de las medidas más destacadas incluye la eliminación del impuesto a las bebidas y comestibles ultraprocesados, la cual entrará en vigor a partir de enero de dos mil veintisiete. Asimismo, se contempla la supresión del gravamen a los movimientos financieros, cuya eliminación está programada para enero de dos mil treinta. También se eliminará el impuesto de timbre, que afecta documentos públicos y privados, como contratos y escrituras, desde enero de dos mil veintisiete.

Reducción de Tarifas y Nuevos Mecanismos

La propuesta también reduce la tarifa del impuesto sobre la renta para personas jurídicas y sociedades de hecho del treinta por ciento al treinta por ciento, manteniéndose igual pero ajustando bases, mientras que la retención en la fuente sobre dividendos baja al diez por ciento desde enero de dos mil veintisiete. Además, se reduce la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales al diez por ciento a partir del primero de enero de dos mil veintisiete. Se establece que las rentas líquidas gravables serán la suma de rentas de trabajo, capital, no laborales y pensiones.

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Bonos de Financiamiento y Obligaciones

Para financiar el déficit, el proyecto autoriza al Gobierno Nacional a emitir títulos de deuda interna durante los años dos mil veintisiete a dos mil treinta y uno, hasta por ochenta billones de pesos. Las personas cuya renta líquida exceda los quinientos millones de pesos estarán obligados a invertir un veinte por ciento del excedente en estos bonos de financiamiento presupuestal en los años especificados.

Impacto y Próximos Pasos

Hasta el momento, no se ha publicado el impacto fiscal total ni la cantidad exacta que la propuesta pretende recaudar para el Estado. El ministro de Hacienda deberá presentar un plan anual contra la evasión y el contrabando, con una meta de recaudo mínimo de siete mil quinientos millones de pesos efectivos para el año dos mil veintisiete. Esta iniciativa será analizada por el Congreso de la República como una opción distinta a la gestión actual de Abelardo de la Espriella.