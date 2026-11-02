Centro Democrático presenta reforma pensional para cambiar Ley 2381 de 2024

El Centro Democrático introduce proyecto para modificar la Ley 2381 de 2024, buscando restablecer la libertad de elección de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema pensional en Colombia.

El debate sobre la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha regresado con fuerza al centro de la discusión política y económica en Colombia. Esta nueva ronda de conversaciones llega al Congreso de la República a través de una iniciativa presentada por el partido Centro Democrático. El objetivo principal de esta propuesta es modificar las reglas establecidas en la Ley 2381 de 2024. Mediante esta acción, se busca devolver a los trabajadores ciertas capacidades de decisión respecto al manejo de sus aportes y determinar el destino final de sus ahorros destinados para la vejez.

Propuesta busca restaurar elección y sostenibilidad pensional

El proyecto fue radicado el miércoles pasado y cuenta con el liderazgo de los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal. Es fundamental destacar que esta iniciativa no tiene como propósito desmontar el sistema actual de pilares ni eliminar los mecanismos de solidaridad diseñados para proteger a la población más vulnerable. Por el contrario, su apuesta se centra en introducir cambios estratégicos en la forma en que se distribuyen las cotizaciones. La propuesta también busca recuperar la posibilidad para los ciudadanos de escoger quién administra sus recursos financieros y establecer nuevas alternativas de salida para quienes alcancen la edad de retiro sin haber cumplido todos los requisitos necesarios.

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La propuesta se sostiene firmemente sobre tres conceptos fundamentales que guían su estructura: elección, propiedad y sostenibilidad. En términos prácticos, esto busca otorgar a los afiliados una mayor capacidad de decisión sobre dónde realizan sus cotizaciones periódicas. Además, aspira a que el ahorro individual mantenga su carácter indiscutible como patrimonio exclusivo de los trabajadores. Finalmente, pretende que las obligaciones financiadas con recursos públicos cuenten con reglas de cobertura y límites definidos de antemano, garantizando mayor previsibilidad y justicia para todos los participantes del sistema.

Argumentos sobre déficit y futuro del pilar contributivo

El partido justifica esta iniciativa basándose en alertas específicas que, según sus propios argumentos, deja presente la reforma pensional vigente en el país. Entre las preocupaciones principales, mencionan un incremento estimado del déficit que alcanzaría la cifra astronómica de 470 billones de pesos. Asimismo, advierten sobre la posibilidad de que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo se agote por completo hacia el año 2070. Estos datos sirven como base para enfatizar la urgencia de ajustes que preserven la viabilidad económica a largo plazo.

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También se pone sobre la mesa una dificultad estructural profunda que afecta al mercado laboral colombiano. De acuerdo con las cifras citadas por la colectividad responsable, apenas uno de cada cuatro ocupados en el país consigue reunir las condiciones mínimas necesarias para pensionarse. Esta estadística revela una brecha significativa en la protección social y resalta la necesidad de políticas que aborden directamente las barreras de acceso para la mayoría de la fuerza laboral, especialmente aquellos con trayectorias laborales fragmentadas o ingresos variables.

Objetivos centrales y estructura del proyecto de ley

Restablecer la libertad de elección de los trabajadores, mejorar la sostenibilidad financiera del sistema y profundizar la equidad en los subsidios pensionales son los tres objetivos centrales del proyecto de ley presentado. Así lo explicó el senador Andrés Forero, quien defendió la iniciativa como una alternativa necesaria para corregir lo que considera errores de la Ley 2381 de 2024. El congresista aclaró que no se trata de desmontar completamente la estructura aprobada durante la anterior administración, sino de perfeccionarla. Esta reforma gira en torno a tres ejes claros: la libertad de elección, la sostenibilidad del sistema y la equidad, buscando un equilibrio entre derechos individuales y estabilidad colectiva.

La propuesta está contenida en un proyecto completo de 17 artículos. De estos, 16 introducen modificaciones a disposiciones de la reforma pensional vigente, mientras que uno corresponde a la entrada en vigencia de las nuevas reglas. Según Forero, la iniciativa no busca eliminar la Ley 2381, sino introducir ajustes puntuales y abrir nuevas alternativas para los afiliados. Dos solamente son artículos de eliminación, el resto son de modificación. No se tumba y se respeta, además, el régimen de transición que definió la reforma del presidente Petro. Nosotros no estamos quitando nada de lo que consiguió el Gobierno, solamente estamos generando alternativas para los cotizantes, afirmó el senador para dejar clara la intención constructiva del proyecto.

Impacto en el pilar semicontributivo y devolución de saldos

Uno de los cambios principales planteados por el Centro Democrático está dirigido específicamente a las personas que llegan a la edad de jubilación sin haber completado las semanas requeridas para acceder a una pensión. Se trata de quienes hacen parte del pilar semicontributivo, un grupo compuesto por mujeres desde los 57 años y hombres desde los 62. Forero cuestionó abiertamente que la reforma de Petro haya eliminado para este grupo la posibilidad de recibir la devolución de saldos. Esto incluye los aportes realizados durante su vida laboral junto con los rendimientos correspondientes generados por el sistema.

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Según explicó el legislador, la legislación aprobada durante el anterior gobierno establece que estas personas deben esperar tres años adicionales para acceder a una renta vitalicia. En consecuencia, las mujeres tendrían que esperar hasta los 60 años y los hombres hasta los 65. Lamentablemente, la reforma del presidente Petro les quitó la posibilidad de tener devolución de saldos. No solamente les limita esa posibilidad, sino que nos hace esperar tres años para recibir los beneficios del sistema, afirmó Forero con preocupación por la afectación a la libertad financiera de los jubilados.

Frente a ese escenario restrictivo, el proyecto propone que los beneficiarios puedan acceder a los recursos desde la edad de jubilación original. Esto les permitiría escoger entre recibir la renta vitalicia contemplada en la reforma vigente o solicitar la devolución de sus aportes más los rendimientos generados a lo largo de su carrera laboral. Nosotros nos devolvemos en el tiempo. Planteamos que los beneficios los deben recibir ellos a los 57 años las mujeres o 62 años si son hombres, y que puedan elegir si quieren la renta vitalicia que estaba planteada en la reforma del presidente Petro o si prefieren recibir la devolución de saldos, sostuvo el senador para cerrar la defensa de los derechos de este segmento vulnerable de la población.