Centro Democrático propone eliminar impuestos patrimonio y saludables en su ponencia

El partido de oposición presenta alternativa tributaria que elimina gravámenes al patrimonio y ultraprocesados, reduce tarifa renta empresas a 30% y modifica reglas fiscales desde 2027.

El partido político Centro Democrático presentará oficialmente una ponencia sustitutiva al proyecto de Ley de Rescate Económico promovido por el Gobierno nacional. Este documento alternativo fue conocido por el diario El Colombiano el jueves 12 de noviembre y establece un marco tributario radicalmente distinto al propuesto por la administración actual. La propuesta central del sector de oposición consiste en eliminar varios impuestos vigentes en Colombia y modificar sustancialmente las tarifas que deben pagar tanto las empresas como las personas naturales. A diferencia de la iniciativa gubernamental, la ponencia de Centro Democrático no contempla la creación de ninguna nueva carga tributaria para los contribuyentes.

Eliminación integral de impuestos patrimoniales y saludables

La medida más destacada de la propuesta consiste en el desmonte completo del impuesto al patrimonio, de los gravámenes sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, así como del impuesto de timbre. Mientras el proyecto del Gobierno mantiene la vigencia de estos tributos, la iniciativa alternativa busca su derogación inmediata. Específicamente, la ponencia propone eliminar el impuesto al patrimonio por completo a partir del primero de enero de 2027. Para lograr este objetivo, el texto jurídico planea derogar el capítulo V del título II del libro primero del Estatuto Tributario, el cual contiene las disposiciones legales que regulan este gravamen sobre la riqueza líquida.

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En el ámbito de la salud pública y alimentación, el Gobierno propone reestructurar y fortalecer el gravamen a las bebidas ultraprocesadas endulzadas a partir de 2028, con tarifas que oscilan entre $45 y $76 por cada 100 mililitros según el contenido de azúcar o edulcorantes. En contraste, la ponencia de Centro Democrático propone derogar desde el primero de enero de 2027 el título X del libro tercero del Estatuto Tributario, eliminando definitivamente los impuestos a estos productos. Asimismo, se plantea eliminar el impuesto de timbre, el cual el Gobierno desea conservar con destinaciones específicas como el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). La propuesta alternativa buscaría su desaparición definitiva desde 2027 mediante la derogación del libro cuarto del Estatuto Tributario.

Reducción agresiva de la tarifa de renta corporativa

La ponencia introduce cambios significativos en la tributación empresarial con el fin de estimular la actividad económica. La propuesta establece una reducción de la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas al 30% a partir del primero de enero de 2027. Esta cifra representa una diferencia notable frente a la propuesta del Gobierno, que establece una tarifa del 33% para 2027 y una reducción gradual al 31% desde 2028. Además, el proyecto gubernamental contempla el Régimen Unificado de Grandes Inversiones (RUGE) con tarifas preferenciales del 20% o 26%, mecanismo que no se menciona en la misma estructura dentro de la alternativa de oposición.

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Para fomentar la competitividad internacional, la iniciativa alternativa propone una tarifa preferencial del 15% para los ingresos provenientes del incremento real de las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado. Este beneficio fiscal estaría comparado con los niveles de rendimiento registrados en 2026 y tendría una vigencia prolongada entre 2027 y 2057. En materia de distribución de utilidades, el documento plantea reducir al 10% la tarifa de retención en la fuente sobre los dividendos. De manera similar, se propone que el impuesto a las ganancias ocasionales también baje al 10% a partir de 2027, simplificando la carga fiscal sobre activos excepcionales.

Mecanismos alternativos de financiación y ajustes territoriales

La iniciativa incorpora mecanismos alternativos de financiación para el Presupuesto General de la Nación, distanciándose de las herramientas del Gobierno como el EfectIVA. Entre estas nuevas fuentes de ingreso, se incluyen bonos de financiamiento presupuestal e inversiones forzosas dirigidas a determinadas empresas. En cuanto a la tributación territorial, la ponencia establece que a partir del año gravable 2027, los pagos realizados por concepto del impuesto de Industria y Comercio (ICA) y del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) se tratarían como retenciones en la fuente aplicables al impuesto de renta.

Con este ajuste técnico se eliminaría la posibilidad de utilizar simultáneamente estos pagos como deducciones fiscales, evitando beneficios dobles. En el caso específico del ICA, la propuesta establece un límite estricto para la suma de este impuesto, su complementario de avisos y las sobretasas municipales. La tarifa máxima no podría superar el 14 por mil (14‰) del ingreso gravable, lo que busca estandarizar y reducir la carga impositiva local. Además, la iniciativa plantea reducir las rentas exentas de las personas jurídicas, eliminando la mayoría de estos beneficios tributarios y conservando únicamente los derivados de tratados internacionales, fondos de pensiones y cesantías, y compañías holding colombianas. También se propone modificar la tributación de los extranjeros residentes, quienes solo comenzarían a pagar impuestos sobre sus rentas y ganancias de fuente extranjera a partir del quinto año de residencia continua o discontinua en el país.