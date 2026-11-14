Centro Democrático rechaza aumento IVA canasta familiar en reunión fiscal

El Centro Democrático definió su posición en la Ley de Rescate Fiscal, negando apoyo a gravámenes al agro y hogares, proponiendo gestión de deuda pública como alternativa.

En uno de los salones del Hotel Movich, ubicado en la localidad de Rionegro, Antioquia, representantes del partido político Centro Democrático se reunieron con miembros del Gobierno nacional colombiano para tratar el contenido y las implicaciones de la Ley de Rescate Fiscal. La delegación del Centro Democrático fue encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, mientras que por parte del Ejecutivo estuvo el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo. El propósito central del encuentro era definir si la bancada opositora respaldaría las propuestas tributarias avanzadas por el equipo de gobierno para fortalecer las finanzas públicas.

Posicionamiento sobre tributos a hogares y agropecuario

El representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío, quien actuó como vocero principal del grupo legislativo, comunicó que la posición final del partido es clara y firme frente a varios de los mecanismos de recaudo propuestos. El centro democrático no acompañará ninguna medida legislativa que implique un impacto negativo directo en los hogares de menores ingresos o en sectores productivos clave como el agropecuario nacional. Esta postura se consolidó durante la discusión en la subcomisión económica, donde se evaluaron diversos instrumentos fiscales.

Also read Uribe y el Gobierno dialogan sobre la Ley de Rescate Económico y el IVA

Berrío señaló explícitamente que el grupo parlamentario se mantuvo enfático en su negativa a respaldar cualquier iniciativa que busque aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la canasta familiar básica. Este punto constituyó uno de los principales reparos que motivaron la reunión, ya que el partido considera que dicha carga financiera perjudicaría desproporcionadamente a la población vulnerable. La decisión refleja una línea política consistente en proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos de estratos bajos ante nuevas obligaciones tributarias.

Rechazo a gravámenes al sector productivo y servicios

Además de la protección a la canasta básica, el Centro Democrático rechazó formalmente la posibilidad de extender la aplicación del IVA a los insumos utilizados por el sector agropecuario. El congresista explicó que esta medida tendría repercusiones negativas significativas sobre los costos de producción en el campo, encareciendo los alimentos y afectando la competitividad. Específicamente, la bancada se opuso a ponerle IVA a insumos, fertilizantes y maquinaria agrícola, elementos fundamentales para la actividad rural.

Advertisement

La lista de objeciones también incluyó un asunto relacionado con los servicios públicos y el acceso a internet. Según confirmó Berrío, la bancada no está dispuesta a apoyar la propuesta de que los hogares de los estratos 1, 2 y 3 asuman el impuesto IVA por este servicio de conectividad. La resistencia a estas medidas muestra una preocupación coordinada por evitar que la carga fiscal recaiga sobre quienes menos recursos tienen para absorber aumentos en sus gastos diarios, priorizando la estabilidad social sobre la ampliación de la base tributaria tradicional.

Alternativas fiscales y gestión de deuda pública

La discusión también abarcó la propuesta de ampliar la base tributaria vinculada al impuesto de renta, punto frente al cual el representante reiteró que no cuenta con el respaldo de su colectividad. A pesar de presentar numerosos reparos, el Centro Democrático no se limitó a expresar desacuerdos; también propuso otras alternativas para que el Estado logre recursos sin acudir a los nuevos gravámenes cuestionados. El partido planteó mecanismos relacionados con la regularización de las obligaciones pendientes de los contribuyentes ante entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

Berrío detalló que una de las propuestas presentadas consistía en otorgar un alivio tributario a los deudores de la Dian, incluyendo el capital, y una medida similar para los deudores de la UGPP, también incluyendo el capital. La idea estratégica detrás de estas sugerencias es explorar mecanismos que permitan recuperar recursos para las finanzas públicas a partir de las deudas existentes en el sistema. Este enfoque busca mejorar la recaudación histórica mediante la regularización, en lugar de trasladar nuevas obligaciones tributarias a los ciudadanos.

Propuestas disruptivas para el recaudo estatal

El representante también indicó que la bancada presentó otras alternativas que describió como disruptivas, con las que, a su juicio, el Estado podría obtener recursos adicionales sin necesidad de imponer los gravámenes que fueron objeto de intensa discusión durante la jornada. Estas propuestas buscan soluciones innovadoras que no repercutan en el consumo básico ni en la producción rural. El congresista insistió en que la bancada no respaldará medidas que, desde su perspectiva, terminen afectando a las clases populares, resumiendo así la posición que llevaron a la reunión en Rionegro.

Advertisement

En su balance final, Berrío afirmó textualmente que no respaldan nada que afecte a las clases populares, dejando claro que la prioridad de la colectividad es blindar a los sectores económicos más sensibles. Esta reunión en Antioquia marcó un punto de inflexión en la negociación de la Ley de Rescate Fiscal, al establecer límites claros para el gobierno nacional sobre qué instrumentos tributarios están fuera de la mesa de discusión para la formación de consenso parlamentario.