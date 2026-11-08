Centro Democrático rechaza reforma tributaria por insuficiencia y prepare contrapropuesta

La bancada del Centro Democrático rechaza el paquete tributario gubernamental por considerar que no aborda las causas estructurales. Preparan una alternativa fiscal.

La bancada del Centro Democrático en el Congreso de la República de Colombia ha decidido formalmente no respaldar el proyecto de reforma tributaria del Gobierno nacional tal como fue radicada inicialmente. Los legisladores de esta agrupación política fundamentaron su rechazo en tres argumentos principales: el ahorro fiscal propuesto resulta insuficiente, el incremento del impuesto sobre las ventas (IVA) golpea desproporcionadamente a los hogares de ingresos medios y populares, y la normativa carece de los estímulos necesarios para impulsar la inversión privada.

Ante esta postura firme, la fracción parlamentaria del Centro Democrático anunció que está preparando una contrapropuesta legislativa alternativa. Esta decisión no se presenta como un capricho político ni como una oposición sistémica sin fundamento, sino como una respuesta técnica a las deficiencias estructurales que presenta el paquete gubernamental actual. Los senadores argumentan que las reformas tributarias suelen funcionar únicamente como parches para taponar el hueco fiscal del momento, sin abordar las raíces profundas de la crisis financiera del Estado.

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Análisis del Déficit Fiscal y el Gasto Público

El diagnóstico central de la bancada señala que el problema fundamental radica en un Estado que gasta más dinero del que recibe, lo que genera un desequilibrio crónico en las cuentas públicas. Para ilustrar la magnitud de este problema, citan datos específicos sobre el funcionamiento del Gobierno entre los años 2019 y 2025. Durante este periodo, el gasto de funcionamiento gubernamental aumentó significativamente, pasando del 14% al 17,2% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia.

Además, la bancada destaca que la estrategia de depender exclusivamente de la subida de impuestos ya ha demostrado sus límites prácticos en la última legislatura. Los legisladores señalan que el país ha llevado tres años consecutivos sin cumplir la meta de recaudo tributario establecida, lo que evidencia que aumentar las cargas fiscales sin una reforma paralela del gasto no es una solución sostenible.

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No obstante, el Centro Democrático reconoce ciertos aciertos menores en el proyecto gubernamental. La bancada admite que el proyecto logra reducir a la mitad el gasto destinado a contratistas y logra una disminución del 20% en la nómina estatal. Sin embargo, consideran que estas medidas son insuficientes y piden acciones más drásticas para lograr la eficiencia fiscal necesaria.

La Urgencia de la Formalización Laboral

Un pilar fundamental de la crítica del Centro Democrático hacia la reforma tributaria es el impacto negativo que tendría sobre el mercado laboral y el alto nivel de informalidad que existe en Colombia. Los datos presentados por la bancada indican que el 54,5% de los ocupados en el país se encuentran en situación de informalidad. Estos trabajadores, en su gran mayoría, no cotizan a los sistemas de salud y pensiones y tampoco pagan impuestos, lo que constituye una de las fuentes principales del bajo recaudo fiscal.

Los legisladores argumentan que sin un proceso de formalización alto y sostenido, ningún sistema tributario será capaz de ser suficiente para financiar las necesidades del Estado. En este contexto, critican severamente la llamada ley de Rescate, afirmando que esta normativa no resuelve el problema de la informalidad, sino que lo agrava. La crítica específica se centra en la limitación de la exoneración de aportes al SENA, al ICBF y a la salud. Mientras que la normativa vigente cubre hasta los diez salarios mínimos, la nueva propuesta limita esta exoneración a dos salarios mínimos. La bancada señala que esta exoneración previa fue responsable de reducir la informalidad en 5,3 puntos porcentuales, y revertirla sería desandar uno de los pocos avances reales del país en materia de formalización.

Además, advierten que muchas microempresas, que representan más del 94% de cada 100 empresas formales en Colombia, podrían quebrar o trasladarse a la informalidad debido a estos nuevos costos laborales. Proponen que una reforma estructural debe ir en la dirección contraria: bajar los costos laborales, conservar la exoneración de aportes y proteger al microempresario ampliando el Régimen Simple.

Estímulo a la Inversión y Competitividad Internacional

El tercer punto crítico de la bancada del Centro Democrático se enfoca en la imperiosa necesidad de acelerar el crecimiento económico del país, el cual se espera que sea apenas del 1,7% para el año 2027. Según los senadores, con esas tasas de crecimiento bajas, es muy difícil que Colombia mejore la calidad de vida de sus ciudadanos y reduzca la pobreza a la velocidad que debería ser necesaria para el desarrollo nacional.

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Un elemento clave de la competitividad económica que analizan es la tarifa de renta de las empresas en Colombia. Actualmente, esta tarifa se sitúa en el 35%, lo que la coloca casi 11 puntos porcentuales por encima del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque el proyecto gubernamental propone bajar esta tasa al 31% en dos años, la bancada considera que sigue estando muy por encima de los niveles de los países con los que Colombia compite por el mismo capital internacional.

Esta competitividad fiscal negativa tiene consecuencias directas en la conducta de los grandes contribuyentes. Los datos muestran que entre 2021 y 2024, el número de personas que declararon patrimonios superiores a $11.000 millones cayó en un 28%. Muchos de estos individuos y empresas prefirieron trasladar su capital a otras jurisdicciones o cambiar su residencia fiscal para evadir la alta carga tributaria doméstica.

La conclusión técnica de la bancada es que cuando la carga tributaria sube demasiado, el recaudo deja de crecer porque la base imponible se achica. Por ello, proponen como salida estratégica ampliar la base tributaria y simplificar el Estatuto Tributario para hacerlo más amigable al negocio.

Propuesta de Reforma Estructural y Próximos Pasos

El Centro Democrático desestima la narrativa de que más impuestos resuelven la crisis fiscal, calificándola como una mentira que distrae de las reformas reales que el país necesita. La bancada exige una reforma estructural integral que implique un Estado más pequeño y eficiente, un mercado laboral donde contratar formalmente cueste menos dinero, y un sistema tributario sencillo y competitivo.

El objetivo final de esta propuesta alternativa no es meramente político, sino económico y social. La bancada argumenta que solo una reforma de estas características podrá estimular el crecimiento económico necesario para sacar a la gente de la pobreza, mejorar sustancialmente su calidad de vida y generar más ingresos públicos para la inversión que el país necesita. La preparación de la contrapropuesta del Centro Democrático marca el inicio de una nueva etapa de debate legislativo donde se buscará integrar estas condiciones estructurales antes de cualquier votación definitiva.