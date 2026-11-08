Centro Democrático rechaza reforma tributaria y expone crisis fiscal estructural

La bancada del Centro Democrático bloquea el proyecto tributario oficial. Analizan los fallos en gasto, informalidad y competitividad tributaria para la economía colombiana.

La bancada del Centro Democrático anunció oficialmente que no respaldará la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional tal como fue radicada inicialmente. Este rechazo político marca un punto de inflexión en la negociación fiscal, ya que los legisladores identificaron graves fallos estructurales en el texto original. Entre las principales objeciones se encuentran las cifras insuficientes de ahorro propuesto, el impacto negativo del mayor Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los hogares de ingresos medios y populares, y la ausencia de estímulos efectivos para la inversión privada.

El choque fiscal y la postura legislativa

Rafael Nieto Loaiza, analista político, argumenta que esta decisión no responde a caprichos políticos, sino a la urgencia de abordar las causas profundas del déficit fiscal. Según su análisis, las reformas tributarias tradicionales suelen funcionar como parches temporales que no tocan los problemas raíz: un Estado que gasta más de lo que recibe, un mercado laboral con alta informalidad y una economía de crecimiento estancado. La bancada preparará una contrapropuesta que considere estos desequilibrios fundamentales para evitar que el problema se agrave.

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Los datos macroeconómicos presentados resaltan la necesidad de un ajuste fiscal real. Entre los años 2019 y 2025, el gasto de funcionamiento del Gobierno colombiano aumentó significativamente, pasando del 14% del Producto Interno Bruto (PIB) al 17,2%. Esta tendencia refleja una ineficiencia estructural en el gasto público que, según los expertos, debe corregirse antes de imponer nuevas cargas tributarias. La estrategia de subir impuestos ha demostrado sus límites, evidenciada por tres años consecutivos sin cumplir la meta de recaudo prevista.

Limitaciones de la ley de rescate

Aunque el proyecto oficial acertó en reducir a la mitad el gasto en contratistas y bajar un 20% la nómina estatal, Nieto Loaiza señala que estas medidas son insuficientes. Se requiere eliminar entidades redundantes, evitar duplicidades de funciones, vender activos no estratégicos y recortar el gasto operativo sin afectar la inversión pública. La crítica central apunta a que la Ley de Rescate, lejos de resolver la crisis, la profundiza al limitar la exoneración de aportes al SENA, ICBF y salud a solo dos salarios mínimos.

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Actualmente, esta exoneración cubre hasta diez salarios mínimos y ha sido clave para reducir la informalidad en 5,3 puntos porcentuales. Revertir esta medida representa un retroceso en los pocos avances reales del país hacia la formalización. Las microempresas, que representan más del 94% de las empresas formales, enfrentan el riesgo inmediato de quiebra o de migrar a la informalidad si se eliminan estos beneficios laborales. La estructura actual deja fuera del sistema a más de la mitad de los trabajadores, quienes no cotizan a salud ni pensiones y, por ende, no pagan impuestos.

Competitividad y estancamiento económico

El análisis económico también destaca la imperiosa necesidad de acelerar el crecimiento, proyectado apenas en un 1,7% para el año 2027. Con estas tasas, resulta extremadamente difícil mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o reducir la pobreza a la velocidad requerida. La burocracia y el gasto excesivo se identifican como el primer freno al desarrollo, mientras que los impuestos actúan como el segundo. La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas en Colombia se sitúa en un 35%, lo que la coloca casi 11 puntos por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El proyecto gubernamental propone bajar esta tasa a un 31% en dos años, una medida que es considerada acertada pero insuficiente. La carga sigue siendo muy superior a la de los países con los que compiten por el mismo capital global. Sin cambiar esta realidad, será muy difícil incentivar la inversión dentro del país. El fenómeno de la curva de Laffer se hace evidente: cuando la carga tributaria supera cierto umbral, el recaudo deja de crecer porque la base imponible se achica. Entre 2021 y 2024, el número de personas que declararon patrimonios superiores a 11.000 millones de pesos cayó en un 28%.

Hacia una reforma estructural integral

Los contribuyentes con altos activos han preferido trasladar su capital a otras jurisdicciones o cambiar su residencia fiscal para evitar la presión tributaria. La solución propuesta por los analistas es ampliar la base imponible y simplificar el Estatuto Tributario, actualmente complejo y lleno de excepciones reformadas constantemente. El país no puede sostener la ilusión de que más impuestos resuelven la crisis económica y social.

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Se demanda una reforma estructural que impulse un Estado más pequeño y eficiente, un mercado laboral con menores costos para la contratación formal y un sistema tributario sencillo y competitivo. Este enfoque busca atraer la inversión en lugar de espantarla, estimulando el crecimiento necesario para sacar a la población de la pobreza. Solo una transformación de esta naturaleza mejorará la calidad de vida y generará los ingresos necesarios para la inversión que el país requiere para su desarrollo sostenible.