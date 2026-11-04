Centro Democrático retrasa candidatos a Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia

El Centro Democrático pospone la definición de candidatos para Medellín y Antioquia ante tensiones con Creemos y el gobierno nacional, priorizando la estrategia electoral de 2027.

El partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, ha decidido ralentizar el proceso de selección de candidatos para las elecciones locales en Medellín y la gobernación de Antioquia. Esta pausa estratégica contradice las expectativas iniciales del partido, que en una reunión realizada en el barrio La Mota a finales de septiembre de 2024 había asegurado que los nombres oficiales estarían definidos para diciembre de 2024.

Desaceleración Estratégica en Antioquia

Actualmente, las expectativas del partido se desplazan hacia 2027, marcando un cambio significativo en los cronogramas electorales previos. Varios integrantes del movimiento uribista que ya han iniciado actividades de precampaña manifiestan preocupaciones crecientes sobre cómo un proceso apresurado podría perjudicar su posicionamiento en una contienda que consideran aún no madura políticamente. La decisión refleja una evaluación cautelosa del panorama político regional y nacional que requiere un análisis más profundo antes de comprometer recursos y figuras clave.

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Posiciones Frente a Creemos y el Gobierno

La situación se complica por la tensión acumulada entre el uribismo y el gobierno de Abelardo de la Espriella, mientras persiste la posibilidad de una alianza estratégica entre el Centro Democrático y el movimiento Creemos del alcalde Federico Gutiérrez. Hasta el momento, los aspirantes a suceder a Gutiérrez y al gobernador saliente Andrés Julián Rendón mantienen un respeto estricto por sus respectivos territorios electorales. Esta cautela permite que el panorama siga abierto para negociaciones futuras, evitando conflictos prematuros que podrían debilitar a las facciones conservadoras en la región.

Precandidatos y Renuncias Recientes

Entre los principales precandidatos del Centro Democrático destacan tres de los cinco exsecretarios que renunciaron a la Gobernación en 2024: Alejandro Arbeláez, Horacio Gallón y Rodrigo Hernández. A este grupo se suman figuras como Eugenio Prieto, de origen liberal pero con conexiones políticas relevantes, y Esteban Ramos, exgerente de la FLA, quien busca armar una coalición de derecha. Además, el exconcejal Sebastián López, militante del uribismo, recorre barrios de Medellín para definir si compite por el aval del Centro Democrático o por su cuenta, demostrando una fragmentación inicial de las fuerzas conservadoras.

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Propuestas y Fusiones Partidarias

Más allá de la definición de candidatos, Andrés Julián Rendón ha entregado al gobierno nacional tres propuestas de austeridad que incluyen la reducción de ministerios y el ahorro de $4,7 billones. Paralelamente, el movimiento Defensores de la Patria y el partido Salvación Nacional solicitan al Consejo Nacional Electoral fusionarse, lo que podría alterar el tablero electoral para 2027. Mientras tanto, el movimiento Creemos no define sus cartas hasta el próximo año, manteniendo una estrategia de observación que afecta la planificación inmediata de sus posibles aliados políticos en Antioquia.

Estrategias Territoriales y Consultas

Las acciones de los aspirantes varían notablemente en intensidad y enfoque territorial. Alejandro Arbeláez ha realizado una extensa recorrida por municipios como Sabaneta, Envigado, Barbosa y Copacabana, apoyando públicamente la reducción de ministerios y discutiendo impactos fiscales con comerciantes. Por otro lado, Eugenio Prieto mantiene un perfil bajo, concentrando sus esfuerzos en impulsar el sí para la consulta del Área Metropolitana de Oriente, cuya prueba de electoral está fijada para el 29 de noviembre de 2025, un evento clave que definirá su peso político local.