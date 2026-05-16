Centro Estético Reveals Last Contact with Missing Woman Yulixa Toloza

A worker at a beauty center broke the silence to reveal last contact they had with the missing woman is a clear video.

Rompió el silencio trabajador del centro estético en el que desapareció Yulixa Toloza en Bogotá: Claró última vez que vio a la mujer de 52 años según la testigo, la propietaria del centro estético Beauty Láser se había comprometido a llamar una ambulancia en caso de que Toloza se agravara.

Habló una mujer que quedó encerrada en centro estético en el que desapareció Yulixa Toloza en el sur de Bogotá: reveló chat clave con dueña del lugar. Una de sus amigas la dejó en el centro estético mientras acudía a su casa a traerle ropa y objetos de aseo y, al regresar, El rastro en redes sociales de Beauty Láser, centro estético donde fue vista por última vez Yulixa Toloza: dueña fue representante en otra sociedad Estos son los 3 administradores de local de estética ilegal que buscan por desaparición de Yulixa Toloza: en un mes hicieron más de 15 intervenciones.

Según relató, terminó su jornada laboral el pasado miércoles, 13 de mayo, a las 6 de la tarde y, para ese momento,con ella, simplemente cuando llegó en la mañana y la vi cuando ya fui a despedirme de mi jefe. Me fui a despedir, a decirle que ya me iba y (mi jefe) Video clave muestra los minutos previos a la desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en Bogotá: ‘No grabes’para trasladarla a un centro médico donde pudieran revisarla y, además, le avisaría a los allegados de la paciente hacia dónde la habían trasladado. Algo que finalmente..





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