La expansión de centros de datos de IA agrava la sequía en el suroeste. El consumo de agua varía según la tecnología de refrigeración y la ubicación geográfica de las instalaciones.

La rápida expansión de los centros de procesamiento de datos dedicados a la inteligencia artificial está generando una tensión significativa en los recursos hídricos de Estados Unidos, especialmente en regiones del suroeste que ya enfrentan crisis de sequía. Aunque el consumo absoluto de agua por parte de estos centros es menor comparado con la agricultura, la concentración geográfica de las nuevas instalaciones en zonas áridas como Nuevo México y Arizona ha provocado un rechazo social severo. Manifestaciones desde Texas hasta Arizona exigen protección de los recursos hídricos frente a la demanda energética y de agua de las empresas tecnológicas.

Impacto Hídrico de la Refrigeración de Datos

Los centros de procesamiento de datos requieren sistemas de refrigeración robustos para disipar el calor generado por los procesadores, que pueden alcanzar temperaturas internas de hasta 80 grados Celsius. Este proceso utiliza agua para absorber el calor y evaporarlo, similar al mecanismo de sudoración humano. Aunque el impacto general del sector es insignificante frente a la industria agrícola, la proliferación de servidores de IA podría agravar la escasez local. Las estimaciones iniciales sobre el consumo por consulta eran de 500 mililitros, pero las mejoras en eficiencia han reducido estas cifras drásticamente en modelos recientes.

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Eficiencia Tecnológica y Reducción de Demanda

Los expertos subrayan que la tecnología ha avanzado rápidamente para mitigar este impacto. Shaolei Ren, ingeniero de la Universidad de California en Riverside, indica que las estimaciones de consumo de GPT-4 de 2024 ya son obsoletas debido a la mayor eficiencia de los nuevos modelos. Google estimó en 2025 que el consumo por consulta se ha reducido notablemente. A pesar de estas mejoras, el volumen total acumulado por millones de consultas sigue siendo una preocupación válida. La predicción de que los centros de datos podrían consumir cantidades específicas para 2030 incluye además el agua necesaria para generar la electricidad que los alimenta.

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Estrategias de Mitigación Energética

Una parte crucial del consumo de agua asociado a la IA proviene de la generación de energía, especialmente si esta se origina en plantas de carbón o gas que requieren agua para enfriar vapor. Fengqi You, experto en sistemas energéticos de la Universidad de Cornell, señala que la transición hacia fuentes renovables como la solar y la eólica puede reducir significativamente esta huella hídrica indirecta. Estas fuentes requieren poca o ninguna agua para su operación, lo que ofrece una vía clara para desacoplar el crecimiento tecnológico del estrés hídrico, siempre que se implementen a escala adecuada.

Ubicación Estratégica y Futuro del Sector

La solución no es únicamente técnica, sino también logística. Fengqi You recomienda ubicar los nuevos centros de datos en regiones con abundantes recursos hídricos o energías renovables, como Montana, Nebraska y Dakota del Sur. Esta estrategia evitaría la sobrecarga en estados áridos como Arizona y el sur de Nuevo México. Los ingenieros confían en que, combinando refrigeración eficiente y energía limpia, se pueda lograr un consumo neto de agua cero para la refrigeración in situ a largo plazo, equilibrando así la innovación digital con la sostenibilidad ambiental.