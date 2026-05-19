CEO de Atlas Intel: ‘Si las encuestadoras no aciertan, deben ser castigadas’ / Entre la controversia por el efecto de la ‘ley mordaza’, Roman dice que no ve necesidad de que intervenga una comisión o un consejo electoral

Andrei Roman, CEO de Atlas Intel, habla sobre la controvertida legislación que regulamenta las encuestas electorales en Colombia. Él cuestiona la rigidez de la legislación y la posible dicotomía entre el respeto a la ley y la calidad de las estadísticas.

Si las encuestadoras no se ajustan, deben ser castigadas: Andrei Roman , CEO de Atlas Intel / Entrevista de María Isabel Rueda / Entre la controversia por el efecto de la ' ley mordaza ', Roman dice que no ve necesidad de que intervenga una comisión o un consejo electoral / Solo cinco reconocidas marcas siguen compitiendo en el mercado de las encuestas electorales en Colombia / De ellas, ya una anuncia que se retira y hay investigaciones en marcha contra prácticamente todas las demás / Será que por ser 'más papistas que el papa' en materia de regulación estamos 'ad portas' de quedarnos sin esa importante herramienta de la credibilidad democrática, o en manos de un oligopolio.

Si las encuestadoras no se ajustan, deben ser castigadas: Andrei Roman, CEO de Atlas Intel / Entrevista de María Isabel Rueda / Entre la controversia por el efecto de la 'ley mordaza', Roman dice que no ve necesidad de que intervenga una comisión o un consejo electoral / Solo cinco reconocidas marcas siguen compitiendo en el mercado de las encuestas electorales en Colombia / De ellas, ya una anuncia que se retira y hay investigaciones en marcha contra prácticamente todas las demás / Será que por ser 'más papistas que el papa' en materia de regulación estamos 'ad portas' de quedarnos sin esa importante herramienta de la credibilidad democrática, o en manos de un oligopolio





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