Cepal y OEP presentan informe sobre propiedad intelectual y desarrollo en Latinoamérica

Un nuevo informe sobre la relación entre la protección de la propiedad intelectual y la actividad económica en nueves países de Latinoamérica enciende las alertas sobre el estado de la innovación en la región. El informe revela un total de 85 por ciento de solicitudes de patentes con origen exterior y muestra una baja inversión en investigación y desarrollo.

Un nuevo informe sobre la relación entre la protección de la propiedad intelectual y la actividad económica en nueves países de Latinoamérica encendió las alertas sobre el estado de la innovación en la región, entre ellos Colombia.

El informe, titulado "Aprovechar la propiedad intelectual para el desarrollo: oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe", reveló un total de 85 por ciento de solicitudes de patentes con origen exterior. Esto se traduce en una baja inversión en investigación y desarrollo, concentradas principalmente en el acceso al sector público y académico, con escasa participación del sector privado como motor de innovación productiva.

Los trabajadores vinculados a las industrias intensivas en propiedad intelectual reciben salarios 32,1 por ciento superiores a los del resto del sector, pero estas industrias apenas explican el 9 por ciento de las exportaciones regionales y el 19 por ciento de las importaciones. José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, señaló la necesidad de una conversación sobre propiedad intelectual más madura y conectada con el resto de las políticas de desarrollo productivo en la región.

Antonio Campinos, presidente de la Oficina Europea de Patentes, advirtió que el impacto económico de la propiedad intelectual depende del ecosistema de innovación en su conjunto y de los marcos normativos que lo respaldan





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