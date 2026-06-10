Cepeda acusa a De la Espriella de planear autoatentado; denuncias cruzadas marcan la recta final electoral

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda aseguró sin pruebas que Abelardo de la Espriella planea un autoatentado, mientras que De la Espriella entregó una lista de supuestos compradores de votos a Estados Unidos. Los señalados rechazan las acusaciones y anuncian acciones legales.

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la campaña electoral ha entrado en una fase de intensas acusaciones cruzadas entre los candidatos Iván Cepeda , del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, del movimiento antagónico.

El senador Iván Cepeda sorprendió al afirmar, sin aportar pruebas, que Abelardo de la Espriella estaría planeando un autoatentado con el objetivo de incidir en los resultados electorales. Esta declaración se produjo como respuesta a la divulgación de una lista de 26 dirigentes políticos que De la Espriella entregó a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en la cual se les acusa de conformar una presunta red de compra de votos para favorecer a Cepeda en la costa Caribe.

La gravedad de las imputaciones ha generado un fuerte intercambio de réplicas entre ambos bandos, con amenazas de demandas y denuncias penales. El representante Gabriel Becerra, miembro de la campaña de Cepeda, salió al paso de las acusaciones y cuestionó la veracidad de las afirmaciones de De la Espriella.

Becerra señaló que el candidato opositor ha sido derrotado en su propio territorio, incluso en su pueblo de nacimiento y en toda la región Caribe, y que su estrategia consiste en buscar respaldos que no logró en la primera vuelta electoral. De acuerdo con Becerra, no existe autoridad moral en De la Espriella, cuya base política está compuesta por clanes que ejercen el poder en las costas colombianas.

"Esta mentira que ha dicho Abelardo de la Espriella por parte de quienes han sido nombrados en esta lista ha generado una denuncia penal que se va a colocar en las próximas horas, porque esta estigmatización no está acompañada de ninguna prueba", enfatizó Becerra. Además, desde la campaña de Cepeda se ha criticado duramente la trayectoria de De la Espriella, a quien califican como abogado de políticos mafiosos, jefes paramilitares y capos del narcotráfico.

Por su parte, los políticos incluidos en la lista han reaccionado con indignación y rechazo. El congresista del Partido Conservador, cuyo nombre figura en la relación, calificó la inclusión como una irresponsabilidad y un acto que podría constituir injuria y calumnia. Exigió que las denuncias se presenten ante las autoridades competentes y advirtió sobre los riesgos que este tipo de acusaciones generan en un ambiente de polarización.

La senadora Martha Peralta responsabilizó directamente a De la Espriella por cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia, afirmando que el candidato la ha perfilado como en las peores épocas del paramilitarismo y anunciando que iniciará acciones penales. La lista completa incluye a personalidades como Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, Agmeth Escaf, Andrés Calle, Gabriel Calle, Mario Fernández Alcocer, Karyme Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Martha Peralta, Johana Osorio, Musa Besaile, Luis Fernando Lobo, Daniel Quintero, Felipe Harman y Alexandra Pineda.

La campaña de Cepeda ha anunciado que presentará acciones legales contra De la Espriella, argumentando que los señalamientos carecen de pruebas y dañan el buen nombre de los mencionados. En paralelo, otros hechos han sacudido el panorama electoral: Miguel Uribe y María Claudia Tarazona han salido en defensa de De la Espriella, mientras que en el Concejo de Medellín se denunció una presunta compra de votos y retención de cédulas en Puerto Berrío.

Asimismo, la superintendente María José Navarro interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de Santa Marta por participación en política y constreñimiento al sufragante. La recta final de la campaña se ve así marcada por una serie de denuncias que ponen en tela de juicio la transparencia del proceso electoral y elevan la temperatura política en el país





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