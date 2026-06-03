Cepeda acusa a Noboa de estar 'complotado' con De la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia

El candidato izquierdista Iván Cepeda acusó al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa de estar 'complotado' con el aspirante ultraderechista Abelardo De la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia. Cepeda aseguró que el apoyo de Donald Trump a De la Espriella es un 'grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo colombiano'.

El candidato izquierdista Iván Cepeda acusó al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa de estar 'complotado' con el aspirante ultraderechista Abelardo De la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia.

Cepeda aseguró que el apoyo de Donald Trump a De la Espriella es un 'grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo colombiano'. De la Espriella fue el más votado en la primera vuelta con 10,3 millones de votos (43,74 %).

El candidato izquierdista aseguró que su equipo trabaja por 'el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio' y señaló que su contrincante 'representa un grave riesgo para la democracia'. Por su parte, De la Espriella agradeció el apoyo de Trump en un mensaje que publicó hoy en sus redes sociales, afirmando que 'Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por el destino común de defender la civilización occidental en estas tierras de las Américas'.

El candidato ultraderechista aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la 'ley y el orden'. Trump hizo público su apoyo a De la Espriella anoche, describiéndolo como un líder 'inteligente, fuerte y decidido' que lucha por su país.

Cepeda aseguró que el apoyo de Donald Trump a De la Espriella es un 'grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo colombiano'. De la Espriella fue el más votado en la primera vuelta con 10,3 millones de votos (43,74 %).

El candidato izquierdista aseguró que su equipo trabaja por 'el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio' y señaló que su contrincante 'representa un grave riesgo para la democracia'. Por su parte, De la Espriella agradeció el apoyo de Trump en un mensaje que publicó hoy en sus redes sociales, afirmando que 'Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por el destino común de defender la civilización occidental en estas tierras de las Américas'.

El candidato ultraderechista aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la 'ley y el orden'. Trump hizo público su apoyo a De la Espriella anoche, describiéndolo como un líder 'inteligente, fuerte y decidido' que lucha por su país.

Cepeda aseguró que el apoyo de Donald Trump a De la Espriella es un 'grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo colombiano'. De la Espriella fue el más votado en la primera vuelta con 10,3 millones de votos (43,74 %).

El candidato izquierdista aseguró que su equipo trabaja por 'el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio' y señaló que su contrincante 'representa un grave riesgo para la democracia'. Por su parte, De la Espriella agradeció el apoyo de Trump en un mensaje que publicó hoy en sus redes sociales, afirmando que 'Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por el destino común de defender la civilización occidental en estas tierras de las Américas'.

El candidato ultraderechista aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la 'ley y el orden'. Trump hizo público su apoyo a De la Espriella anoche, describiéndolo como un líder 'inteligente, fuerte y decidido' que lucha por su país.

Cepeda aseguró que el apoyo de Donald Trump a De la Espriella es un 'grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo colombiano'. De la Espriella fue el más votado en la primera vuelta con 10,3 millones de votos (43,74 %).

El candidato izquierdista aseguró que su equipo trabaja por 'el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio' y señaló que su contrincante 'representa un grave riesgo para la democracia'. Por su parte, De la Espriella agradeció el apoyo de Trump en un mensaje que publicó hoy en sus redes sociales, afirmando que 'Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por el destino común de defender la civilización occidental en estas tierras de las Américas'.

El candidato ultraderechista aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la 'ley y el orden'. Trump hizo público su apoyo a De la Espriella anoche, describiéndolo como un líder 'inteligente, fuerte y decidido' que lucha por su país





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