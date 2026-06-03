Cepeda denuncia 'injerencia' de Trump en apoyo a De la Espriella y alerta sobre intervención extranjera en elecciones colombianas

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, acusó a Abelardo de la Espriella de buscar la intervención de gobiernos extranjeros para ganar las elecciones, tras el respaldo del expresidente Donald Trump. La declaración generó reacciones en el ámbito político, con apoyos a De la Espriella y advertencias sobre el posible impacto de las denuncias de fraude.

El candidato presidencial del Pacto Histórico , Iván Cepeda , criticó duramente las declaraciones de apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump hacia su contrincante Abelardo de la Espriella, calificándolas de 'tinte injerencista'.

Según Cepeda, la estrategia de De la Espriella busca definir la elección a través de la intervención de gobiernos extranjeros, lo que considera una acción 'apátrida'. Estas declaraciones se produjeron después de que De la Espriella sostuviera una llamada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la que se comprometió a eliminar aranceles, y luego con el mandatario norteamericano. En el contexto electoral, figuras como Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de Claudia López, anunciaron su apoyo a De la Espriella.

Mientras tanto, surgieron aclaraciones de Alfredo Saade, quien negó participación política y explicó su solicitud de renuncia al ministro del Interior. El exministro Cristo aseguró que no hubo fraude en las elecciones y que la campaña de Cepeda se desmarca de Petro. Juan Daniel Oviedo, candidato independiente, aún no define su posición para la segunda vuelta y pidió 'no más cafés y más debates' para que los colombianos decidan.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe instó a las Fuerzas Militares a cumplir su deber ante la amenaza de Petro y Cepeda de no reconocer los resultados. El analista Juan Manuel Charry calificó la situación como 'sin antecedentes' debido al desconocimiento de Petro a las elecciones. Un experto advirtió que las denuncias de Petro sobre un supuesto fraude podrían beneficiar a De la Espriella, en un escenario donde la tensión política crece de cara a los comicios





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