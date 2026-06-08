Cepeda denuncia plan de autoatentado de De la Espriella y este lo acusa de desesperación

El candidato Iván Cepeda aseguró que la campaña de Abelardo de la Espriella prepara un montaje para atentar contra su rival antes de la segunda vuelta. De la Espriella respondió que él también recibió la información pero no la difundió para no especular, y acusó a Cepeda de buscar desviar el debate.

En el contexto de la contienda electoral rumbo a la segunda vuelta presidencial en Colombia, se ha desatado una fuerte controversia entre los candidatos Iván Cepeda , del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella.

Cepeda denunció públicamente que, a través de fuentes no reveladas, tuvo conocimiento de un supuesto plan organizado por la campaña de De la Espriella para ejecutar un autoatentado controlado. Según su declaración, este montaje estaría programado para los días previos a la elección del 21 de junio y tendría el objetivo de influir en la voluntad de los electores y alterar los resultados definitivos.

Ante esta grave acusación, Cepeda anunció que pondrá el hecho en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad Nacional de Protección para que se investigue y se adopten las medidas de seguridad necesarias. La respuesta de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar.

Emitió un comunicado en el que reconoció que su campaña también había recibido información sobre un posible atentado, pero explicó que decidió no hacerla pública para evitar especulaciones y no generar alarma innecesaria. De la Espriella calificó la denuncia de Cepeda como un acto de desesperación y una estrategia para desviar la atención del debate de fondo que requiere el país.

Afirmó que con la seguridad no se juega y que Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política, por lo que rechazó convertir rumores en noticias. Además, sugirió que la trayectoria de Cepeda será juzgada por el pueblo ylo acusó de recurrir a cualquier methodo para intentar ganar la elección. Este cruce de acusaciones se produce en un ambiente electoral tenso, donde la seguridad y la violencia política son temas sensibles.

El incidente ha eclipsado parcialmente otras noticias de la jornada, como el respaldo del exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, a Cepeda, o controversias previas sobre los debates y condiciones de seguridad. La atención ahora se centra en si las autoridades investigarán estas denuncias y cómo impactarán en la percepción ciudadana a pocos días del decisivo comicio.

La polarización política se acrecienta y el llamado a la calma y a la responsabilidad se vuelve crucial para asegurar unas elecciones transparentes y pacíficas. El epicentro del conflicto gira en torno a la integridad del proceso electoral y la eliminación de cualquier forma de violencia como herramienta política.

Mientras Cepeda busca blindarse y anticiparse a un escenario catastrófico, De la Espriella intenta restarle credibilidad a la denuncia y presentarse como el candidato serio que no se presta a juegos sucios. La fiscalía y los organismos de protección deberán determinar si existe base real en las advertencias de Cepeda o si se trata de una maniobra para erosionar a su rival.

La sociedad colombiana, aún con heridas abiertas por décadas de conflicto, observa con preocupación este intercambio y exige garantías de que la voluntad popular no será distorsionada por el miedo o la manipulación. En los últimos días, el debate público se ha seen enervado por múltiples factores, incluyendo declaraciones polémicas en redes sociales y la aparición de columnistas que anuncian apoyos.

La mención del uso de un eslogan de la Alemania Nazi por parte del mandatario actual, o las discusiones sobreapagones por El Niño, han sido opacadas por esta nueva confrontación directa. La carrera hacia la presidencia entra en su fase final con un nivel de desconfianza mutua que amenaza con minar la legitimidad del resultado.

La clave reside en que las instituciones actúen con celeridad y transparencia para desmentir o confirmar los temores de un posible montaje, y que los candidatos privilegien propuestas sobre ataques personales





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