Cepeda y De la Espriella se enfrentan por condiciones de debates y denuncian irregularidades en segunda vuelta

Los candidatos a la presidencia de Colombia Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella sostuvieron un nuevo intercambio de declaraciones en el que discutieron sobre las reglas para los debates de segunda vuelta y se acusaron de maniobras irregularidades en la campaña.

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella protagonizaron un nuevo enfrentamiento político tras discrepar sobre las condiciones para realizar debates de cara a la segunda vuelta .

La campaña presidencial volvió a elevar el tono este fin de semana luego de que los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Colombia protagonizaran un nuevo intercambio de declaraciones, esta vez alrededor de la realización de los debates de segunda vuelta. El primero en pronunciarse fue Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien manifestó su disposición para participar en espacios de confrontación de ideas organizados por los principales medios de comunicación del país.

"Le pedimos a Caracol, RCN y RTVC que podamos muy pronto llegar a este escenario, pero por supuesto para hacerlo lo primero es que podamos pactar las mínimas reglas con la contraparte", afirmó. "Son reglas básicas y mínimas. Volvemos a exigir que él nombre a sus compromisarios para que avancemos", agregó. Durante su intervención, el candidato también criticó la posición de Abelardo De la Espriella frente a la necesidad de establecer acuerdos previos para los debates.

"En una declaración bastante desobligante, como suele hacerlo, dijo que no necesitábamos reglas. Bueno, tal vez a él no le gusten las reglas, no es amante de las reglas ni de respetar reglas, pero en democracia es así, hay que tener reglas", sostuvo. La respuesta de Abelardo De la Espriella no tardó en llegar. El candidato, ganador de la primera vuelta presidencial, rechazó las condiciones planteadas por su rival y aseguró que está dispuesto a debatir cuando sea necesario.

"Cepeda, no vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate", manifestó.

Asimismo, hizo referencia a un debate programado por Semana y cuestionó si su contrincante estaría dispuesto a asistir.

"¿Te acojonaste con el debate que ya programó la Revista Semana para el martes a las 7:00 p. m.? Cuéntale al país. Cuando sea y como sea, Manuel José Restrepo y yo los estaremos esperando a Aída y a ti", afirmó. El candidato de Salvación Nacional insiste en debatir sin condiciones De la Espriella reiteró que no existen obstáculos para participar en los debates y acusó a Cepeda de utilizar el tema para generar impacto mediático.

"Será un gustazo que el país conozca quién es quién. Deja de cañar con esa falsa voluntad de debatir para ganar titulares. Es fácil: reconoce que perdiste la primera vuelta, ve con tu fórmula y listo", expresó. Más allá de la discusión sobre los debates, Iván Cepeda aseguró que su campaña ha recibido información relacionada con supuestas irregularidades financieras en la campaña de Abelardo De la Espriella.

Según explicó, los reportes recibidos apuntan a posibles movimientos económicos irregulares durante la contienda electoral.

"Por múltiples vías estamos recibiendo información sobre eventuales manejos financieros irregulares e ilícitos por parte de la campaña de Abelardo De la Espriella", afirmó. El candidato del Pacto Histórico también señaló que han conocido denuncias sobre presuntas prácticas de compra de votos en diferentes regiones del país.

"Hemos recibido información sobre supuesta compra de votos o movimientos de grandes cantidades de dinero para ese efecto en distintos lugares del país", aseguró. De igual forma, sostuvo que su campaña estaría siendo blanco de estrategias de desinformación impulsadas desde plataformas digitales.

"Igualmente vemos que se ha desplegado una campaña sucia a través de bodegas y seguramente empresas de manejo de inteligencia artificial por parte de esa campaña en contra nuestra", concluyó. El nuevo cruce de declaraciones evidencia el clima de tensión política que marca el inicio de la campaña de segunda vuelta presidencial, en la que Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán convencer a los electores para llegar a la Casa de Nariño en el periodo 2026-2030.

Mientras avanzan las negociaciones para la realización de debates públicos, ambos candidatos continúan intercambiando críticas y cuestionamientos sobre el desarrollo de la campaña electoral





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