Cerro Patacón: crisis sanitaria en el vertedero de Panamá

El vertedero de Cerro Patacón enfrenta incendios constantes y falta de servicios básicos, afectando a miles de recicladores y residentes en Panamá.

La oscuridad de la noche en la Ciudad de Panamá no detiene a Mixia Díaz, quien ya lleva una hora caminando hacia su puesto de trabajo en el Cerro Patacón. Este relleno sanitario, inaugurado en 1986, se ha transformado en el vertedero a cielo abierto más grande del país. Allí acude el 40 por ciento de los desechos generados por los 4,28 millones de habitantes y miles de turistas que visitan la nación centroamericana.

Rescate de materiales en el vertedero nacional

Desde la cima de esta montaña de basura, Mixia Díaz, de 50 años, observa los edificios, el Canal de Panamá y los hoteles de lujo que se encuentran a la distancia. Vestida con tez morena y un barbijo negro, esta mujer lleva 37 años dedicada a rescatar plástico y cartón que otros tiraron pero que aún pueden reciclarse. Su labor tiene un doble propósito: garantizar la alimentación de su familia y evitar que esos residuos se sumen a un espacio que ya está colapsado. Ella representa a los 2.000 trabajadores del Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá, de los cuales al menos 500 operan específicamente en el Cerro Patacón.

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Crisis de incendios y emisiones tóxicas

Panamá recicla menos del 10 por ciento de su basura total, una cifra que preocupa por las implicaciones sanitarias. El vertedero presenta incendios constantes que generan emisiones de gases tóxicos, afectando a las poblaciones aledañas y a los cuerpos de agua cercanos debido a deficiencias en el manejo de lixiviados. Esta situación impacta gravemente a las más de 18.000 personas que viven cerca del área. Solo en el año 2024, según datos del Cuerpo de Bomberos de Panamá, se registraron ocho incendios en el vertedero. Un evento anterior en 2013 generó una nube tóxica que causó alarma nacional.

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Condiciones de vida en La Bendición

Mixia Díaz es una de las 18.000 personas afectadas. Vive en el barrio La Bendición, en la comunidad de Kuna Nega, adyacente al vertedero. Su rutina comienza a las 4 de la mañana, cuando prepara la lonchera para su hija y se viste para salir sin agua para bañarse, ya que su hogar y su barrio llevan días sin este servicio básico. Su hija está por terminar el tercer año de la escuela secundaria, y el sueño de la madre es que ella se convierta en licenciada o ingeniera. Díaz se considera una mujer guerrera que busca dejar como legado la defensa del medio ambiente para sus nietos.

Deterioro de infraestructura contractual

Los recicladores trabajan bajo una galera de techo de zinc y columnas endebles, que algunos calculan en una hectárea y otros estiman en unas 10 hectáreas. Este espacio, lleno de agujeros, nació como una obligación contractual mediante el Contrato No. 489-2008 entre el Municipio de Panamá y Urbasia Plotosa (URBALIA S.A.), que incluía un componente social para ordenar el trabajo de los recicladores. La Autoridad de Aseo indica que, aunque funcionó ordenadamente al inicio, perdió su estructura con el tiempo. Actualmente, la galera carece de baños y luz, y los rayos del sol calientan los plásticos y la comida, mientras los camiones descargan basura con un ruido ensordecedor a metros de distancia.