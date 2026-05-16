Cerros en peaje: manifestants reclaman mesa de diálogo y eliminación de casetas de cobro en Chinchiná

Manifestantes en sectores de San Bernardo y peajes Tarapacá 1 y 2 cerraron vías autovías durante protestas contra sistema de recolección de peajes. Solicitan mesa de diálogo con ANI y eliminación de casetas de cobro en Chinchiná.

En los sectores de San Bernardo y los peajes Tarapacá 1 y 2 se registraron cierres en el tránsito vehicular durante las jornadas de protesta contra el sistema de recaudación de peajes.

Estas acciones se presentaron de forma contraria a las declaraciones previas del Representante a la Cámara Santiago Osorio, quien había manifestado que la movilización tendría un solo objetivo, la rueda de prensa, y no contemplaba la participación de conductores de carga pesada. Los manifestantes, entre los que se encontraban campesinos, estudiantes y comerciantes, se concentraron en los puntos de recaudo para solicitar la intervención de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el propósito de obtener una respuesta sobre el contrato de concesión Autopistas del Café, la cual tiene vigencia hasta el año 2027.

Álvaro García, representante de la comunidad del municipio de Chinchiná, informó que la protesta incluye el levantamiento de las talanqueras en las estaciones de peaje, lo que permite el paso de vehículos sin el pago de la tarifa. Sin embargo, García confirmó que se realizan cierres en la calzada de manera intermitente, manteniendo la disposición de un corredor para casos de emergencia.

Diversos sectores empresariales de la región, entre ellos cámaras de comercio, representantes gremiales y organizaciones de ingeniería, han insistido en la importancia de mantener estabilidad jurídica y financiera mientras se define el futuro de la infraestructura vial del Eje Cafetero. En cuanto a esta acción, Claudia Pilar Calderón Acuña, representante de la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles, manifestó su decisión de no acompañar estas acciones argumentando que el contrato de concesión actual es legalmente válido hasta febrero de 2027.

Según la ingeniera, una terminación anticipada del vínculo contractual derivaría en procesos jurídicos y en el pago de indemnizaciones por parte del Estado. Los manifestantes expresan su rechazo a que empresas privadas mantenan la administración de la vía por 30 años adicionales a través de la IP Conexión Centro. La solicitud de los líderes de la protesta es la eliminación de las casetas de cobro en la jurisdicción de Chinchiná





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