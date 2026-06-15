César Augusto Londoño recibe duros reproches por crítica a Marcelo Bielsa

El periodista César Augusto Londoño ha sido objeto de fuertes críticas y comentarios negativos por su comentario sobre Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay y DT de la selección nacional. Los seguidores y contrincantes del comunicador han respondido con dureza a su postura, señalando que su crítica es injustificada y que Bielsa está protestando contra la realización del Mundial 2026 en Estados Unidos.

"Arrodillado", le llueve palo a César Augusto Londoño por su cruel comentario sobre Marcelo Bielsa El periodista César Augusto Londoño sugirió que el DT de Uruguay , Marcelo Bielsa , es una persona que no es de fiar y lo trató de maleducado.

Una verdadera lluvia de reproches le cayó encima al periodista deportivo colombiano, del que sugirió que no es una persona de fiar y lo trató de maleducado. Todo esto tras una salida del comunicador en sus redes sociales en donde compartió el video del entrenador argentino para su presentación oficial en el Mundial 2026. Junto a las imágenes, Londoño tiró un fuerte comentario.

Entre otras, señaló que Bielsa no sabe de educación y hasta puso en duda su prestigio como entrenador al ponerlo en comillas.

"Nunca se puede confiar en alguien que no mira a la cara. Marcelo Bielsa, ni siquiera en las fotos oficiales de Uruguay, miró al frente. ¿Mala educación, capricho, prepotencia, protesta? Sabe mucho de fútbol, pero no de educación el "prestigioso" entrenador 🤨





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