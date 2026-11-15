César Ortiz Zorro adopta a Max e impulsa plataforma de adopción en Casanare

Gobernador César Ortiz Zorro rescata a Max tras accidente y crea plataforma digital para promover adopción responsable en Casanare.

El 22 de julio de 2025, un incidente trágico en Yopal cambió para siempre la trayectoria de un perro criollo conocido como Max y definió una nueva política pública en Casanare. El animal fue atropellado en una calle de la ciudad, sufriendo heridas graves que obligaron a colectivos animalistas y vecinos a facilitar su urgente traslado a una clínica veterinaria local. Los médicos veterinarios determinaron que la única opción para salvar su vida era la amputación de una de sus patas traseras, un procedimiento quirúrgico complejo que requirió financiamiento inmediato.

La gravedad de la situación movilizó rápidamente a la comunidad, generando campañas de solidaridad en redes sociales para costear la cirugía y el posterior tratamiento de recuperación. Fue precisamente durante este proceso de atención médica y difusión digital donde el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, tomó conocimiento del caso. Impulsado por la necesidad visible del animal y la respuesta ciudadana, el mandatario decidió aportar los recursos económicos necesarios para cubrir todos los gastos veterinarios, sin imaginar que esa decisión iniciaría un vínculo personal duradero y un proyecto institucional significativo.

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Historia de Rescate y Adopción en Casanare

El encuentro formal entre el gobernador Ortiz y Max ocurrió durante la socialización del proyecto de construcción de la nueva Clínica de Especies Menores, evento realizado en la Universidad Unitrópico de Yopal. En esa reunión, integrantes de colectivos animalistas presentaron al canino al mandatario, quien se encontraba en fase de recuperación post-quirúrgica. Ante la historia de abandono y la resistencia mostrada por el animal, el gobernador decidió adoptarlo oficialmente. Desde ese día, Max dejó de ser un caso de emergencia para convertirse en un miembro activo de la familia del gobierno departamental.

La integración de Max en la vida institucional de César Ortiz Zorro ha sido extraordinaria y ha captado la atención de ciudadanos en todo el departamento. El perro de tres patas acompaña al gobernador en buena parte de su agenda oficial, participando en reuniones, recorridos institucionales y visitas técnicas a diferentes municipios. Su versatilidad ha permitido que viaje en avión, helicóptero, automóvil, motocicleta e incluso en canoa, demostrando una capacidad de adaptación sorprendente a pesar de su discapacidad física y su origen como animal abandonado.

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Impacto Social y Reacción Ciudadana

La presencia constante de Max en el ámbito público ha generado una conexión emocional significativa con la población. En los distintos municipios que visita, tanto niños como adultos se acercan para acariciarlo y fotografiarse con él, buscando conectar con la historia de superación del animal. Esta visibilidad ha convertido a Max en una figura reconocida que aparece frecuentemente en las redes sociales del mandatario, sirviendo como un puente informal entre la administración departamental y las comunidades rurales y urbanas del Casanare.

La experiencia personal de adoptar a Max trascendió el interés puramente simbólico. Al conocer de cerca las consecuencias devastadoras del abandono animal y comprobar la transformación positiva que la adopción responsable puede generar, César Ortiz Zorro encontró el motivador necesario para impulsar una iniciativa sistémica. La Secretaría de Gobierno Departamental tomó la delantera para diseñar una herramienta que replicara, a escala masiva, la oportunidad de vida que se le ofreció a Max, convirtiendo una acción individual en una política pública estructurada.

Lanzamiento de Plataforma Digital Mascotapp

Como resultado directo de esta experiencia, nació la plataforma digital mascotapp.desarrollocomunitariocas.com. Este instrumento tecnológico permite a los ciudadanos consultar un catálogo actualizado de animales domésticos que se encuentran en refugios institucionales. La herramienta facilita el acceso a la información necesaria para iniciar procesos de adopción formal o para ofrecer hogares temporales, aprovechando la tecnología para dar mayor visibilidad a los animales que esperan una familia y reducir el hacinamiento en las instituciones de protección.

La iniciativa busca promover una cultura de respeto y protección hacia los seres vivos, contribuyendo simultáneamente a la salud pública y la convivencia social. Al facilitar el encuentro entre animales rescatados y familias interesadas, la plataforma ayuda a reducir las condiciones de vulnerabilidad de aquellos que permanecen en las calles. En Casanare, esta herramienta es pionera a nivel nacional, representando un modelo innovador donde la empatía individual deriva en mecanismos estructurales para el bienestar animal.

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Max continúa acompañando al gobernador en sus recorridos diarios, sirviendo como recordatorio constante del impacto positivo que puede tener la intervención humana compasiva. Lo que comenzó con el rescate de un perro abandonado tras un accidente grave terminó inspirando una dimensión social mucho más amplia, demostrando que las historias personales pueden catalizar cambios institucionales duraderos y beneficiosos para toda la comunidad.