Cese metalmecánico afecta sector petrolero en Colombia y crecen debates sobre seguridad, medio ambiente y crisis energética

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas reporta un cese de actividades convocado por el sector metalmecánico, con impacto regional. Paralelamente, autoridades judicializan minería ilegal, aplican Ley Ángel para animales y analizan riesgos de apagones por El Niño.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas ( ACP ) informó a través de un comunicado sobre un cese de actividades iniciado el pasado 5 de junio, acción impulsada por integrantes del sector metalmecánico que exigen condiciones económicas unificadas o beneficios extralegales.

Esta paralización afecta el normal desarrollo de las operaciones del sector, generando impactos negativos en el empleo, la cadena de contratistas y la economía regional. El gremio advirtió que la situación podría tener efectos sobre miles de trabajadores y familias que dependen directa e indirectamente de la actividad petrolera en la zona, recordando que las condiciones laborales, contractuales y comerciales deben definirse respetando la legislación vigente.

La ACP hizo un llamado a las autoridades para garantizar la libertad de empresa, la libre contratación y el normal desarrollo de las operaciones, al tiempo que expresó su disposición para avanzar en espacios de diálogo con trabajadores, contratistas y comunidades con el fin de buscar soluciones concertadas dentro del marco legal. En otro orden de ideas, alias 'Guatín', señalado cabecilla de minería ilegal en los Farallones de Cali, fue enviado a la cárcel; lo extraído de la mina era comercializado de manera ilegal en Cali y los municipios de Suárez y Santander de Quilichao, en Cauca.

Además, se realizó un histórico rescate en Cali: por primera vez se aplicó la Ley Ángel para salvar a tres perros maltratados. En el ámbito político, la respuesta de De la Espriella a Iván Cepeda, quien dijo que su rival en segunda vuelta está "fraguando" un "autoatentado", generó polémica. Las autoridades también emitieron una advertencia sobre una mujer buscada por Interpol en el caso Jaime Esteban Moreno.

Un exministro declaró que "está cantado el racionamiento", dando como un hecho que habrá un apagón por cuenta del fenómeno El Niño. En materia de seguridad, se revelaron fallas de seguridad en la clínica donde estaba Miguel Uribe tras un atentado, con testimonios de que "ingresaron armas sin ser detectados". En el contexto de la segunda vuelta presidencial 2026, surgen análisis sobre por qué el candidato que va ganando evita debatir.

Finalmente, se propone un cambio de hora en Colombia para evitar apagones por el fenómeno de El Niño, medida que está bajo discusión. La coincidencia en el modus operandi entre el caso de Kevin Santiago Ángel y otras muertes bajo investigación también fue señalada por las autoridades





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