El Consejo Gremial Nacional advierte un aumento de la extorsión, homicidios y ciberdelitos en Colombia durante el primer semestre de 2026, afectando la actividad empresarial.

El Consejo Gremial Nacional (CGN) a través de su Observatorio de Seguridad ha emitido una alerta urgente sobre el deterioro de los indicadores de seguridad en Colombia durante el primer semestre de 2026. Los datos revelan un incremento preocupante en delitos clave como la extorsión, los homicidios, el terrorismo y los ataques informáticos, lo que ha generado incertidumbre en el sector empresarial. Las organizaciones criminales han ampliado su presencia territorial y sus capacidades, mientras que las restricciones del Estado limitan su respuesta efectiva.

Extorsión y Ciberdelitos Impactan Empresas

La extorsión se consolida como una de las mayores amenazas para los negocios, con 7.261 casos reportados entre enero y junio de 2026, lo que representa un incremento del 23% frente al mismo periodo de 2025. Según cifras del Ministerio de Defensa, tanto el primer como el segundo trimestre alcanzaron los niveles más altos en más de 15 años. Esta tendencia afecta directamente a comerciantes, transportadores y productores en diversas regiones del país.

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Por otro lado, los delitos informáticos experimentaron un salto significativo, pasando de 33.057 casos en el primer semestre de 2025 a 50.833 en los primeros seis meses de 2026, un aumento del 53,8%. Bogotá concentró uno de cada tres casos, evidenciando el riesgo digital en los centros económicos principales. El CGN señala que esta modalidad compromete la seguridad de la información y la continuidad de las operaciones empresariales.

Violencia Letal y Terrorismo Persisten

La violencia contra la vida también mostró señales de crecimiento, con 7.015 homicidios intencionales registrados en el primer semestre de 2026, un aumento del 2,7% respecto al año anterior. El segundo trimestre presentó el nivel más alto de homicidios para ese periodo en los últimos cinco años, lo que refleja la persistencia de la inseguridad en múltiples territorios del país.

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El terrorismo también registró un incremento, con 753 casos entre enero y junio, lo que supone un crecimiento del 11,7%. El departamento del Cauca concentró más de un tercio de estos hechos, destacando la presencia de grupos armados ilegales en regiones que sufren conflictos prolongados. Estas cifras indican que, además de la pérdida económica, existe una amenaza directa contra la integridad física de las personas.

Reducción Parcial y Expansión Criminal

A pesar del panorama general negativo, algunos delitos patrimoniales mostraron reducciones, como el hurto a establecimientos comerciales, que bajó un 13,4%, y la piratería terrestre, que cayó un 53,1%. Sin embargo, el Consejo Gremial advierte que la disminución en denuncias no siempre refleja una reducción real de la criminalidad, especialmente en el abigeato y el sacrificio clandestino de ganado, que aumentó un 71% en la última década.

La expansión de las estructuras criminales, que superan los 27.000 integrantes incluyendo redes de apoyo, continúa siendo un factor crítico. Estas organizaciones crecieron un 23,5% en 2025 y actualmente existen al menos 13 zonas de disputa activa, casi el doble que en 2022. Esta dinámica limita la movilidad, afecta las actividades productivas y deteriora las condiciones de vida de las comunidades, con 15.960 desplazados y 64.787 confinados durante el primer semestre de 2026.