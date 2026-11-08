CGN condena amenazas contra medios y pide protección a periodistas en Colombia

La Convención Gastronómica Nacional y gremios exigen protección efectiva para periodistas frente a amenazas y actos de intimidación que ponen en riesgo la libertad de prensa en Colombia.

La Convención Gastronómica Nacional (CGN) ha emitido un firme comunicado condenando las recientes amenazas y actos de intimidación reportados en Colombia contra diversos medios de comunicación y periodistas. Esta postura institucional busca reafirmar el compromiso del sector empresarial con los principios democráticos y garantizar la seguridad de los profesionales de la información.

Actuación inmediata de Caracol Radio ante advertencias

Las autoridades informaron a Caracol Radio sobre el riesgo de un posible atentado contra su sede y otras empresas de comunicación en el país. Ante esta advertencia crítica, la cadena radial activó de inmediato sus protocolos de seguridad y medidas preventivas junto con la fuerza pública para resguardar a sus trabajadores.

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Este episodio específico ilustra la gravedad de la situación que enfrentan actualmente los medios de comunicación en territorio nacional. La respuesta coordinada entre el sector privado y las entidades de seguridad pública refleja la urgencia de blindar las infraestructuras que son esenciales para la circulación de noticias veraces.

Defensa de la democracia y el pluralismo informativo

En su comunicado oficial, la CGN subrayó que el ejercicio del periodismo debe desarrollarse protegiendo la pluralidad de opiniones y el derecho ciudadano a la información. La entidad empresarial expresó su solidaridad con el sector y afirmó que la libertad de prensa constituye un pilar fundamental de la democracia.

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Esta organización afirmó que la libertad de prensa es una garantía esencial para la sociedad, ya que permite el escrutinio público y la rendición de cuentas. El documento instó a los actores sociales a resolver las discrepancias mediante el diálogo tolerante y fundamentado en argumentos, desestimando cualquier método de intimidación o violencia contra la palabra escrita o hablada.

Solicitud de esquemas de protección para comunicadores

Finalmente, la organización solicitó a las autoridades brindar esquemas de protección para los comunicadores, tanto en las principales ciudades como en el territorio nacional. Esta petición busca establecer mecanismos concretos que salvaguarden la integridad física de aquellos que ejercen la profesión en zonas de alto riesgo o frente a amenazas específicas.

La declaración contó con el respaldo de gremios de diversos sectores productivos, entre los que figuran la ANDI, Fenalco, Camacol, Fedegán, Asofondos, Acopi, Colfecar y Naturgas. Esta amplia coalición empresarial demuestra que la seguridad de los periodistas es una preocupación transversal que afecta a múltiples áreas de la economía nacional.

Impacto en la confianza pública y el mercado informativo

La movilización de estos gremios busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de mantener un ecosistema mediario libre de coerción. Sin la protección adecuada, la capacidad de los medios para informar con autonomía se ve comprometida, lo que puede generar un vacío informativo que beneficie a intereses oscuros.

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Los líderes de estas organizaciones económicas han destacado que la estabilidad democrática depende directamente de la capacidad de la ciudadanía para acceder a datos verificados. Por tanto, la colaboración entre el sector privado, el gobierno y los medios es indispensable para combatir la impunidad y asegurar que el periodismo continúe operando sin miedo a represalias o ataques físicos.