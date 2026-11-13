CGN y Gobierno de Colombia acuerdan mesas de trabajo para ajustar el déficit fiscal

El Consejo Gremial Nacional y el ministro de Hacienda dialogan sobre la Ley de Rescate Económico. Se crean mesas de trabajo para ajustar el gasto público y sanear las finanzas estatales en Colombia.

El Consejo Gremial Nacional (CGN) mantuvo un encuentro estratégico con el Gobierno de Colombia para abordar la urgente crisis fiscal que afecta al país. En esta reunión, los líderes del sector empresarial sostuvieron conversaciones con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, con el objetivo explícito de buscar alternativas viables para corregir el desequilibrio de las finanzas públicas. El diálogo sirvió como plataforma para analizar la situación económica actual y revisar el proyecto de Ley de Rescate Económico que ha sido presentado por el Ejecutivo Nacional.

Acuerdo de Urgencia Fiscal y Voluntad Política

Tras finalizar el encuentro, el organismo gremial emitió un reconocimiento formal sobre la necesidad crítica de adoptar medidas responsables para equilibrar el presupuesto nacional. Los representantes empresariales destacaron la voluntad política demostrada por el Gobierno, evidenciada en su esfuerzo activo por encontrar soluciones inmediatas a la profundidad de la crisis financiera. Esta postura busca generar confianza y estabilidad en un momento donde la incertidumbre económica podría tener efectos prolongados en la sociedad colombiana.

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El CGN subrayó de manera enfática que el Congreso de la República debe constituirse en el escenario principal para discutir, deliberar y construir las medidas estructurales que el país requiere. Se hizo un llamado a realizar un debate amplio, riguroso y transparente que tome en cuenta las realidades económicas y sociales de los diversos sectores productivos y ciudadanos, evitando decisiones aisladas que puedan afectar desproporcionadamente a ciertos grupos poblacionales o económicos específicos.

Mesas de Trabajo para Propuestas Alternativas

Uno de los resultados tangibles e inmediatos de la reunión fue la invitación formal emitida por el ministro de Hacienda al Consejo Gremial Nacional para participar activamente en mesas de trabajo técnicas. En estos espacios, el sector empresarial tiene la oportunidad de presentar propuestas alternativas o complementarias que contribuyan significativamente a conseguir los ingresos fiscales que el país necesita para operar adecuadamente. Esta participación directa busca integrar la expertise del sector privado en la formulación de políticas económicas más efectivas y realistas.

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Dentro de los asuntos críticos planteados durante las conversaciones se encuentra la necesidad imperativa de realizar un ajuste drástico al gasto público. Este recorte o reestructuración presupuestal se presenta como una de las medidas clave para enfrentar y reducir el desequilibrio de las finanzas estatales. La convocatoria tiene como propósito final que los empresarios participen activamente en la construcción de alternativas concretas que permitan fortalecer los ingresos del Estado y avanzar decididamente en la recuperación de la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo.

Declaraciones de Natalia Gutiérrez y la Operación Rescate

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén y líder del Consejo Gremial Nacional, resaltó el encuentro con el jefe de la cartera de Hacienda, reiterando la disposición total del empresariado para contribuir a la búsqueda de soluciones efectivas. A través de su cuenta en la red social X, la dirigente gremial manifestó que en el Consejo Gremial reconocen la urgencia del ajuste fiscal y la voluntad del Gobierno de resolver la crisis, comprometiéndose a trabajar conjuntamente para sanear las finanzas públicas. Señaló que el Congreso es el escenario adecuado para construir, con un debate riguroso, las soluciones que el país necesita.

El Ministerio de Hacienda también emitió un pronunciamiento oficial sobre la reunión, confirmando que la denominada Operación Rescate continúa avanzando con firmeza. La cartera estatal señaló que el ministro Gómez se reunió con el Consejo Gremial Nacional específicamente para escuchar propuestas relacionadas con el proyecto de Ley de Rescate Económico. Según las declaraciones del Ministerio, el propósito fundamental de estos acercamientos es construir alternativas viables que permitan estabilizar las finanzas públicas y superar el déficit fiscal que ha sido identificado como una amenaza para la estabilidad macroeconómica.

El encuentro entre el Gobierno y los empresarios se produce en medio de una intensa discusión nacional sobre las medidas necesarias para corregir el desequilibrio de las cuentas estatales. En este escenario de diálogo institucional, las mesas de trabajo anunciadas serán un espacio clave para que el sector privado presente iniciativas innovadoras. Entre estas iniciativas se incluyen alternativas concretas de ajuste al gasto público que puedan complementar las propuestas originales del Ejecutivo, buscando un consenso amplio que garantice la sostenibilidad económica futura de Colombia.