Chía inicia nueva jornada de expedición de pasaportes en el CAM

La Alcaldía de Chía, en colaboración con la Cancillería de Colombia, lanza una tercera jornada de expedición de pasaportes en el Centro Administrativo Municipal (CAM) del 4 al 9 de mayo de 2026, con capacidad para 1.450 trámites. La iniciativa busca facilitar el acceso a este documento en la región, ofreciendo agilidad y comodidad a los ciudadanos. Los interesados pueden agendar citas a través del sistema digital y deben cumplir con los requisitos establecidos, como presentar documentos en físico y en buen estado. Los costos varían según el tipo de pasaporte, con descuentos para quienes presenten certificado electoral.

La Alcaldía del municipio de Chía inició este lunes 4 de mayo de 2026 una nueva jornada de expedición de pasaportes en el Centro Administrativo Municipal (CAM), con el objetivo de facilitar el acceso a este documento en la región sin la necesidad de desplazarse a otras ciudades.

Según informó la entidad, esta tercera jornada se extenderá hasta el sábado 9 de mayo y tendrá una capacidad para expedir 1.450 pasaportes más, incluyendo su entrega en el municipio. El proceso se lleva a cabo en conjunto con la Cancillería de Colombia, siguiendo los lineamientos oficiales para este tipo de trámites.

La administración municipal destacó que este proceso garantizará un acceso sencillo y equitativo, con beneficios de agilidad, prontitud y comodidad, gracias a la implementación del sistema digital de citas. El agendamiento ya está disponible para los ciudadanos interesados en realizar el trámite, y la Alcaldía habilitó el enlace oficial para la consulta y descarga de citas, accesible a través de este enlace: https://tic.chia-cundinamarca.gov.co/citascancilleria/.

De acuerdo con la información oficial, el servicio se presta en el primer piso del CAM, ubicado en la carrera 9 #11-24, donde se han habilitado cuatro módulos de atención. Esta iniciativa se suma a dos jornadas previas desarrolladas en abril, en las que se gestionaron más de 1.300 solicitudes y se entregaron más de 1.000 documentos, consolidando el objetivo del municipio de fortalecer la oferta de servicios y avanzar hacia la meta de convertirse en sede permanente para la expedición de pasaportes en la región.

Los horarios definidos son de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m. , y de 1:00 p. m. a 3:30 p. m. , mientras que el sábado la atención será de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Además, se confirmó que se programará una fecha de entrega a la semana siguiente, para que los usuarios puedan recoger su documento también en Chía. Para acceder al servicio, los ciudadanos deben cumplir con los requisitos establecidos por la Cancillería. Entre los principales se encuentran: Mayores de edad: Presentar la cédula de ciudadanía original vigente (amarilla con hologramas o digital en físico). En caso de no tenerla, se admite contraseña acompañada del registro civil o certificado de vigencia.

Llevar el pasaporte anterior, si aplica; en caso de pérdida o hurto, se debe informar la situación. Menores de edad: Presentar copia auténtica del registro civil de nacimiento con espacio de notas. Si tiene entre 7 y 17 años, incluir tarjeta de identidad o contraseña. Asistir acompañado por uno de los padres o representante legal con documento vigente.

Las autoridades también emitieron recomendaciones clave para evitar contratiempos durante el proceso. Todos los documentos deben presentarse en físico y en buen estado. No se puede adelantar el trámite con documentos digitales, enfatizó la administración municipal. En cuanto a los costos: Pasaporte ordinario (32 páginas): tiene un valor de 190.000 pesos.

Pasaporte ejecutivo (48 páginas): tiene un valor de 323.000 pesos. El pago debe realizarse exclusivamente con tarjeta débito o crédito mediante datáfono. Adicionalmente, la entidad hizo énfasis en que presentando el certificado electoral de las últimas votaciones se aplicará un descuento del 10%





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