Challenges in Car Insurance for Electric Vehicles in Colombia

Colombian newspapers have recently reported on the growing demand for electric vehicles (EVs), while the insurance and repair sector is facing new challenges in dealing with this type of technology.

Mientras las ventas de carros eléctricos siguen creciendo en Colombia, el sector asegurador y de reparación enfrenta nuevos desafíos relacionados con este tipo de tecnologías.

El problema ya no gira únicamente alrededor de los puntos de carga o la autonomía, sino de los costos y dificultades que aparecen después de un accidente. Según explicó Cesvi Colombia, uno de los mayores retos actuales está en la atención posventa y aseguramiento de los carros eléctricos, especialmente por el alto valor de componentes como las baterías y la limitada infraestructura técnica especializada.

A diferencia de los vehículos de combustión, la cadena de reparación y repuestos de los eléctricos todavía se encuentra en proceso de consolidación en Colombia. En muchos casos, piezas afectadas tras un siniestro no pueden repararse y deben reemplazarse completamente. ¿Por qué asegurar carros eléctricos es más complejo?

El segmento todavía es relativamente nuevo y no cuenta con una base histórica suficientemente amplia sobre frecuencia yseveridad de accidentes, lo que hace más difícil calcular pólizas competitivas para los usuarios y sostenibles para las aseguradoras





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